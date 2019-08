Como conseguir o resumo em vídeo da temporada 9 de Fortnite

A temporada X de Fortnite: Battle Royale começou, e está cheia de problemas. Os jogadores odeiam os robôs B.R.U.T.O. fortes demais e alguns acham que os novos desafios por tempo limitado estão forçando a jogar o jogo mais que nunca.

É aí que chega a hora de lembrar do passado e de como você estava feliz e não sabia. E a Epic ajuda com isso criando um resumo em vídeo personalizado da temporada 9 pra você.

Para conseguir fazer seu resumo da temporada 9, você precisa ter comprado o Passe de Batalha daquela temporada e ter completado ao menos 20 desafios semanais entre os premium e os gratuitos. Desafios de eventos especiais e os da Prorrogação não contam.

Você só precisa fazer login com sua conta de Fortnite na página do resumo no site da Epic se preencher os requisitos para a temporada 9. A página vai ser carregada e mostrar um vídeo com alguns dados das partidas que você jogou na última temporada, como seu veículo preferido, o número de vezes que você jogou com amigos e se você presenciou o duelo entre o robô gigante da Usina Urbana e a criatura do Pico Polar no fim da temporada.

A página de resumo da Epic diz que o vídeo da temporada X também ficará disponível para os jogadores que cumprirem os mesmos requisitos acima. Então, se você não conseguiu agora e quer um vídeo legal da temporada X, precisa ter o Passe de Batalha e começar a trabalhar nos desafios semanais agora mesmo.

