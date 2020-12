Como conseguir o gesto Saudação de Wakanda de graça em Fortnite | Dot Esports Brasil

O gesto Saudação de Wakanda está disponível de graça em Fortnite, de acordo com a Epic Games. Tudo que você precisa fazer é completar os desafios Wakanda Para Sempre em três semanas, entre 21 de dezembro e 12 de janeiro.

Esse gesto chega ao jogo antes do traje do Pantera Negra. O traje e o gesto vazaram na semana passada, junto com os itens cosméticos da Capitã Marvel e do Arqueiro Verde.

Para conseguir o gesto Saudação de Wakanda, você precisa completar apenas três desafios simples. Confira os desafios Wakanda Para Sempre:

Jogue partidas (10)

Dure mais que Oponentes (500)

Jogue partidas de Duplas ou Esquadrões (cinco)

Não deve levar muito tempo para completar as tarefas. Se quiser durar mais que os Oponentes, tente saltar mais longe do Ônibus de Batalha e se esconder mais nas partidas, para que outros sejam mortos antes de você.

Um novo trailer também sai hoje no canal de Fortnite no YouTube, podendo ser o anúncio oficial do traje do Pantera Negra no jogo. Você pode participar da festa na Twitch com streamers como Kenno, HiT Vlog, Canal do Dexter e Lahgolas, que estão testando o traje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 21 de dezembro.