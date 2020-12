Como completar uma missão lendária na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite está no ar e os jogadores estão prontos para encarar o que veio depois da luta contra Galactus. No fim da temporada passada de Fortnite, os jogadores se juntaram aos heróis da Marvel que apareceram na temporada para derrotar Galactus.

Apesar de os planos terem funcionado no fim, Galactus ainda conseguiu causar dano suficiente para causar um loop em Fortnite. Então os maiores caçadores de elite do universo de Fortnite se juntaram para garantir que ninguém escape do loop, mas a nova história não foi tudo que a nova temporada trouxe.

A atualização v15.00 incluiu várias novas mecânicas e armas, renovando o jogo. Com a nova atualização, as missões agora são divididas em níveis de raridade. As mais raras concedem mais EXP e se propõem a ser mais desafiadoras que as de nível mais baixo.

Uma das missões míticas que você precisa completar para desbloquear o conjunto do Mandoloriano pede que você complete um desafio lendário. É basicamente uma missão dentro de uma missão, o que pode deixar alguns jogadores confusos.

Como completar uma missão lendária na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

O desafio que pede que você complete uma missão lendária é uma tarefa mítica. Não importa a missão lendária que você completar, e a única que está disponível no momento pede que os jogadores completem Caçadas no mapa.

Completar quatro caçadas será suficiente para completar a missão lendária e o desafio mítico, para desbloquear o conjunto do Mandolariano.

Captura de tela via Epic Games

Para completar caçadas, você precisará encontrar personagens não-jogáveis no mapa e falar com eles para ver o que têm a oferecer. É importante lembrar que você só poderá ter uma missão ativa por vez, então pode levar várias partidas para completar quatro delas.

Caçadas têm como recompensa as barras de ouro, que podem ser usadas para comprar armas, inteligência, serviços e melhorias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de dezembro.