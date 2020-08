Campeonato #FreeFortnite, evento sobre a briga entre Epic e Apple, acontece em 23 de agosto | Dot Esports Brasil

A Epic Games está organizando um evento em Fortnite para o domingo, 23 de agosto, antes que o jogo seja bloqueado nos dispositivos da Apple. O evento do Campeonato #FreeFortnite concederá diversos prêmios para os jogadores ao longo de quatro horas.

O evento gira em torno da briga entre Epic e Apple. A Apple retirou Fortnite de sua App Store porque a Epic quebrou as regras do serviço ao permitir que os jogadores usassem outras formas de pagamento que não a própria loja.

Em 28 de agosto, a Apple vai encerrar todas as contas de desenvolvedor da Epic e bloquear o acesso da empresa às ferramentas de desenvolvimento para iOS e Mac. A Epic pediu intervenção judicial nas ações da Apple, além de uma ordem de restrição, já que as contas de desenvolvedor e o acesso da Epic também foram bloqueados.

Mas a Epic não tem medo de alfinetar a Apple, já que todos os prêmios que os jogadores podem obter no evento são um tipo de piada. Os prêmios são:

Traje Magnata Amargo, um engravatado do mal com uma maçã na cabeça, já visto na paródia do 1984 da Apple. Qualquer jogador que marcar 10 pontos receberá o cosmético.

20.000 bonés #FreeFortnite serão distribuídos em todo o mundo. O boné faz referência ao logo da Apple entre 1977 e 1998.

1.200 itens de hardware gamer: Notebook Gamer Alienware®, Samsung Galaxy Tab S7®, OnePlus 8 — 90 FPS em um celular, PlayStation®4 Pro, Xbox One X® e Nintendo Switch®. “Só porque você não pode jogar no iOS não significa que não haja outras plataformas incríveis para você jogar Fortnite“, disse a Epic.

Confira as regras oficiais para saber mais sobre como obter os prêmios.

Aqueles que tiverem o jogo instalado em seus celulares com iOS ainda poderão jogá-lo, mas, já que os desenvolvedores não poderão mais atualizar o aplicativo, os jogadores ficarão presos na temporada 3 do Capítulo 2. Não será possível jogar a próxima temporada nem obter o Passe de Batalha, que será lançado em 27 de agosto.

O Google retirou Fortnite da Play Store algumas horas depois de a Apple bloquear o jogo na App Store, mas os usuários de Android têm a alternativa de baixar o jogo pelo aplicativo da Epic Games ou pela loja da Samsung Galaxy.

A Epic também processou o Google com um texto similar ao do processo contra a Apple. Além disso, a queixa da Epic diz que as restrições de pagamento do Google para a Play Store constituem monopólio e, portanto, violam leis e acordos da Califórnia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 21 de agosto.