Agora você só pode carregar 6 granadas por espaço em Fortnite

A Epic Games fez algumas mudanças sérias às granadas na atualização de hoje de Fortnite Capítulo 2.

Antes, era possível carregar granadas em grupos de 10. Agora, só é possível ter 6 granadas por espaço. Isso diminui a quantidade máxima de granadas que podem ser carregadas, se todos os espaços estiverem cheios delas, a 30.

A mudança parece ter vindo do nada, mas pode ter algo a ver com o fato de as granadas serem fortes demais no último círculo.

O ajuste não foi o único na atualização v11.11 de Fortnite, que foi ao ar hoje. O modo battle royale agora tem uma nova tela de partida, que mostra estatísticas e conquistas, além de um menu de pesquisa que permite encontrar certos trajes.

Qualquer que seja o motivo da mudança, é preciso se acostumar ou esperar que a Epic volte atrás.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 13 de novembro.