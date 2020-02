Agora você pode jogar na Dust 2 de CS:GO no modo Buscar e Destruir do Fortnite

Se você é um daqueles jogadores de CS:GO que só coloca a Dust 2 na lista de partidas ranqueadas, provavelmente vai querer conferir esta nova adição ao Fortnite.

O Team Evolve recriou completamente a Dust 2 em Fortnite, usando o novo modo Buscar e Destruir do jogo. É literalmente como jogar o mesmo mapa e modo em um jogo completamente diferente.

O novo modo, que foi criado pela comunidade e adotado pela Epic de forma oficial, tem forte influência do CS:GO. Inclui a capacidade de ganhar dinheiro e comprar armas no início de cada rodada, onde um time ataca um local de bomba e o outro defende.

O Dust 2 foi recriado com detalhes surpreendentes pelo Team Evolve, incluindo todas as caixas e erros que os jogadores se acostumaram a jogar por muitos anos.

A recriação do clássico de CS:GO vem logo depois da revelação da semana passada de uma recriação do mapa Nuketown de Call of Duty em Fortnite. Que também foi feita com detalhes minuciosos.

Tem muitos criadores de mapas talentosos fazendo coisas incríveis em Fortnite agora e qualquer um pode experimentar simplesmente usando os códigos gerados junto com eles.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 14 de fevereiro.