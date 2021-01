Novo traje do G2 Esports com tema de samurai agora disponível em Fall Guys

Os fãs do G2 Esports em todos os lugares agora têm um traje de Fall Guys, que atende ao seu amor pela organização com tema samurai vermelho e preto. O traje chegou aos servidores ativos hoje e está disponível para compra na loja do jogo.

Com base preta, o traje de samurai tem detalhes em vermelho e vem completa com espada e capacete. Além disso, o olho esquerdo vermelho do traje e a cicatriz combinam perfeitamente com o logotipo da organização. Para finalizar, uma versão branca do logotipo oficial do G2 fica perfeitamente no meio do peito.

The @G2esports costume is now available!



Time to samurai up all of the servers!



Let's Goooo 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EkW6j3Sl35 — Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 2, 2021

A adição de um traje do G2 em Fall Guys vem depois que Ninja, Mr. Beast, AimLab e G2 se uniram para oferecer US $ 1.000.000 como parte da competição “ Battle of the Brands” da Mediatonic no final do verão.

A “competição” dos desenvolvedores do Fall Guys veio na forma de um leilão de caridade, onde o grupo oferecendo a maior contribuição para o Special Effect, uma instituição de caridade com sede no Reino Unido para jogadores com deficiência física, entraria no jogo.

No início de dezembro, o traje oficial de Ninja chegou e, no dia seguinte ao Natal, os fãs de Mr. Beast receberam a possibilidade de comprar seu traje.

O lançamento do traje do G2 hoje deixa apenas o traje do AimLabs para ser lançado. Considerando os outros lançamentos de trajes, provavelmente poderemos vê-los na próxima semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 02 de janeiro.