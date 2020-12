Melhores crossovers para Fall Guys

Fall Guys é o grande sucesso de 2020, surpreendendo a todos com sua jogabilidade divertida e hilária e momentos de fracasso que levam à raiva.

Foi um grande sucesso na Twitch e vendeu dois milhões de cópias apenas na primeira semana, e agora parece que todo mundo quer se divertir.

As possibilidades de trajes em Fall Guys são aparentemente infinitas. E com um crossover no dia do lançamento como as skins Gordon Freeman e Alyx do Half-Life, bem como empresas como a CD Projekt Red já mostrando interesse em entrar no jogo, parece que mais estão por vir.

Aqui estão algumas das ideias mais legais para skins crossover em Fall Guys.

Metal Gear

❗️TACTICAL FALL GUYS ACTION❗️



We've been carefully designing our ultimate #FallGuys outfits here at KONAMI UK. What do you think, @FallGuysGame? 🤔 pic.twitter.com/N9OigxUzqd — KONAMI UK (@KonamiUK) August 11, 2020

Três Snakes (Solid, Naked e Big Boss, para ser exato), foram tweetados pela conta da Konami no Reino Unido. Uma arma para superar o Metal Gear? Uma jujuba.

Tracer de Overwatch

Overwatch está repleto de oportunidades para trajes crossover. E quem melhor para exibi-lo do que o mascote de fato do jogo, Tracer?

Runescape

Isso é mais um meme do que qualquer outra coisa, mas a ideia de uma jujuba de Fall Guys no velho Runescape é muito engraçada.

Crash Bandicoot

Lembra daqueles velhos comerciais de Crash Bandicoot com o cara chato com a fantasia de Crash? É assim, mas muito melhor.

Ghost of Tsushima

Um dos melhores jogos de 2020 obteve o tratamento de jujuba neste excelente conceito.

Death Stranding

E também tem um dos melhores jogos de 2019. O mundo de Death Stranding é tão único e a ideia de uma jujuba segurando um bebê dentro de uma vasilha em seu peito é muito fofa para não querer.

Coronel Sanders

We need this skin in @FallGuysGame, Twitter do your thing pic.twitter.com/QjeC8Z4fAy — KFC Gaming (@kfcgaming) August 10, 2020

A conta de jogo da KFC quer ver o Coronel como uma jujuba. Com trajes como hambúrguer, batatas fritas e um shake já dentro do jogo, por que não?

Mortal Kombat

Isso seria fácil de realizar. Todos os ninjas em Mortal Kombat usam basicamente a mesma roupa, então trocá-los de paleta para ter vários personagens seria muito fácil.

DOOM Guy

Você já foi segurado por outra jujuba e impedido de cruzar a linha de chegada e se enfureceu tanto que teve vontade de acabar com ele? Bem, este traje é perfeito para isso.

Majin Buu

Um dos maiores contribuidores da comunidade de fan art do Fall Guys, Boss Logic criou a ideia do Majin Buu x Fall Guys. O design mostra o traje tradicional do Buu da série Dragon Ball Z. O visual é mais parecido com sua forma boazinha devido à sua figura rechonchuda e a capa roxa.

Demogorgon

Combinar Fall Guys com filmes populares e franquias de TV tem sido um tema extremamente popular na comunidade. Alexander Neusinger criou um fantástico conceito de traje do Demogorgon de Stranger Things, que tem uma metade inferior de aparência tradicional para acompanhar a metade superior da boca aberta do Demogorgon. Este traje permanece fiel ao seu material de origem ao mesmo tempo que parece ser o ajuste perfeito para o jogo.

Undertale

Voltando ao tema de jogos, KalaSketch criou um conceito de traje de Fall Guy inspirado em Undertale. Os jogadores reconhecerão este visual de Sans, que é um personagem importante no jogo. O traje pode se encaixar perfeitamente no jogo, já que as partes superior e inferior são obviamente separadas e podem ser implementadas com uma variedade de trajes atualmente disponíveis no jogo.

Thanos

Outro conceito da Boss Logic, esse visual inspirado em Vingadores faz o Fall Guy se transformar em um dos vilões mais populares do universo cinematográfico da Marvel, Thanos. A armadura tradicional e as características faciais de Thanos são vistas no traje e, portanto, a Manopla do Infinito que está intimamente associada a ele.

Dio Brando

You were expecting a Fall Guy Outfit but it was me Dio@FallGuysGame x JoJo’s Bizarre Adventure #JJBA #fanart pic.twitter.com/eZzccLqxn1 — RandomPolishGuy(Commissions OPEN) (@RandomPolish) August 11, 2020

Jojo’s Bizarre Adventure é um dos animes e mangás mais populares e esse fall guy personalizado criado por @RandoPolish captura perfeitamente todos os traços característicos de Dio, um dos personagens principais. Desde seu cabelo dourado até sua faixa verde e jaqueta amarela, o conceito de traje foi meticulosamente pensado para capturar todas as características mais importantes do personagem. Embora o visual possa parecer muito exagerado em detalhes em comparação com os trajes que podem ser encontradas no jogo atualmente, este é um design muito impressionante.

Temos que Pegar

Todo mundo ama Pokémon, e todo mundo adora os iniciais originais ainda mais. As possibilidades de Pokémon são infinitas, mas Blastoise, Charizard e Venusaur são os lugares perfeitos para começar, mesmo que Venusaur pareça especialmente estranho em pé nas patas traseiras.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe e Ryan Galloway no Dot Esports no dia 12 de agosto.