Fall Guys terá evento em parceria com O Estranho Mundo de Jack

Em breve, Fall Guys lançará seu próximo evento em parceria para encerrar 2021 com chave de ouro, trazendo muitos itens temáticos ao jogo.

No dia 16 de dezembro, começa o evento colaborativo entre Fall Guys e o filme O Estranho Mundo de Jack, clássica animação de Tim Burton para a Disney. Durante esse evento, você poderá comprar três trajes temáticos de personagens do filme na loja do jogo.

Dive through the Door Dash door straight to Halloween Town because we’ve got new frightfully festive challenges, rewards, and costumes coming from 16th December! pic.twitter.com/vpVm36j7LH — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 10, 2021

Mas nem todos eles serão lançados no mesmo dia. Em 16 de dezembro, você poderá comprar o Prefeito da Cidade do Halloween. Em 20 de dezembro, Sally entra em seu lugar. E, em 24 de dezembro, o icônico Jack Skellington entra no lugar de Sally. Ele ficará disponível até 27 de dezembro.

Durante todo o evento colaborativo, você poderá participar do desafio do Jack Noel. Com esse modo, os jogadores ganham pontos que podem ser trocados por mais recompensas. Confira abaixo a lista de recompensas que você pode ganhar neste novo modo exclusivo do evento:

The Pumpkin King (Apelido) – 100 pontos

The Pumpkin King (Padrão) – 200 pontos

Deadly Nightshade (Cor) – 400 pontos

Santa Jack – Parte de baixo (Fantasia) – 600 pontos

Santa Jack – Parte de cima (Fantasia) – 800 pontos

Zero’s Surprise (Comemoração) – 1.000 pontos

O evento vai de 16 a 27 de dezembro, então não perca a chance de participar da festa e ainda ganhar itens novos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 09 de dezembro.