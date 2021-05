Uma colaboração entre Fall Guys e Super Bomberman R Online começará hoje

Mediatonic e Konami, os estúdios de videogame responsáveis ​​por Fall Guys e Super Bomberman R Online, respectivamente, estão unindo forças para um crossover especial, anunciaram hoje.

Será um negócio de mão dupla e já começou no Super Bomberman R Online. A partir de hoje, todos os jogadores do Super Bomberman R Online podem reivindicar um personagem exclusivo “Bean Bomber” gratuitamente. O personagem está disponível em todas as plataformas por um tempo indeterminado. O jogo é um spinoff do Super Bomberman R original, que foi lançado no Nintendo Switch em março de 2017.

💣 BOMBERMAN -> FALL GUYS💣



💥 4TH JUNE 💥



💣 FALL GUY -> SUPER BOMBERMAN R ONLINE 💣



💥 OUT TODAY 💥 pic.twitter.com/4ICSuEYnxf — Fall Guys 🤖 Season 4.5 🤖 (@FallGuysGame) May 27, 2021

Uma fantasia de Bomberman chegará em Fall Guys em 4 de junho. Os jogadores que quiserem usá-la terão que pagar um preço de 10 coroas, que você pode ganhar vencendo jogos ou completando objetivos da temporada.

A Mediatonic fez parcerias de sucesso com Fall Guys e outros jogos, como Among Us e Cuphead, em 2021 antes desta nova colaboração com Super Bomberman R Online. O estúdio de videogame foi comprado pela Epic Games, desenvolvedora do Fortnite, em março e vai lançar o jogo para Xbox e Nintendo Switch, que era esperado para este verão, mas foi adiado.

Enquanto os fãs terão que esperar um pouco mais para jogar nessas plataformas, eles serão recompensados ​​no final, já que Fall Guys finalmente implementará um recurso de jogabilidade entre plataformas, que é algo que a comunidade tem pedido desde o título Battle Royale com o tema de jujubas foi lançado em agosto de 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 27 de maio.