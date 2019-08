Resultados e colocações da fase de grupos do The International 9

Começou o maior evento de Dota 2 do ano. Cada equipe vai jogar uma melhor-de-2 contra todas as outras equipes de seu grupo para determinar quem vai para a fase final do The International 9.

A fase de grupos do TI9 acontece ao longo de quatro dias, de 15 a 18 de agosto.

Os quatro melhores times de cada grupo serão colocados entre os melhores e o último time de cada grupo será eliminado do torneio sem ter a chance de jogar no palco principal. Os outros times entram em outro grupo, que luta pela sobrevivência em partidas eliminatórias em 20 de agosto.

Aqui estão os resultados de cada série individual dos 4 dias da fase de grupos. As colocações serão atualizadas quando os resultados forem finalizados. Os jogos mais recentes ficam no topo da lista.

Grupo A

1 Team Secret 6-0 2 PSG.LGD 5-1 3 TNC Predator 3-3 4 Mineski 2-2 5 Newbee 2-2 6 Keen Gaming 2-4 7 Team Liquid 2-4 8 Alliance 1-3 9 Chaos Esports Club 1-5

Grupo B

1 Vici Gaming 4-0 2 Virtus.pro 3-1 3 OG 3-1 4 Fnatic 2-2 5 Natus Vincere 2-2 6 Royal Never Give up 1-3 7 Evil Geniuses 1-3 8 Infamous 0-2 9 Ninjas in Pyjamas 0-2

Resultados do dia 1

08h (15 de agosto)

Team Secret vs. Team Liquid 2-0

Jogo 1: Secret 29 – 10 Liquid

29 – 10 Liquid Jogo 2: Liquid 10 – 29 Secret

PSG.LGD vs. TNC Predator 1-1

Jogo 1: TNC 41 – 10 PSG.LGD

41 – 10 PSG.LGD Jogo 2: TNC 8 – 26 PSG.LGD

Alliance vs. Chaos Esports Club 1-1

Jogo 1: Chaos 34 – 38 Alliance

34 – 38 Alliance Jogo 2: Chaos 9 – 26 Alliance

Keen Gaming vs. Mineski 2-0

Jogo 1: Mineski 14 – 35 Keen

Jogo 2: Keen 27 – 16 Mineski

05:30 (15 de agosto)

Virtus Pro vs. Royal Never Give Up 1-1

Jogo 1: RNG 17 – 21 VP

Jogo 2: VP 14 – 29 RNG

Evil Geniuses vs. Natus Vincere 1-1

Jogo 1: Na’Vi 34 – 26 EG

34 – 26 EG Jogo 2: EG 54 – 41 Na’Vi

OG vs. Infamous 2-0

Jogo 1: Infamous 18 – 39 OG

Jogo 2: OG 27 – 13 Infamous

Vici Gaming vs. Fnatic 2-0

Jogo 1: VG 41 – 14 Fnatic

41 – 14 Fnatic Jogo 2: Fnatic 17 – 35 VG

03h (15 de agosto)

Team Liquid vs. Chaos Esports Club 2-0

Jogo 1: Liquid 41 – 14 Chaos

41 – 14 Chaos Jogo 2: Liquid 21 – 5 Chaos

TNC Predator vs. Mineski 0-2

Jogo 1: TNC 20 – 25 Mineski

Jogo 2: Mineski 31 – 12 TNC

PSG.LGD vs. Keen Gaming 2-0

Jogo 1: Keen 10 – 26 PSG.LGD

Jogo 2: Keen 23 – 44 PSG.LGD

Team Secret vs. Newbee 2-0

Jogo 1: Secret 24 – 35 Newbee

24 – 35 Newbee Jogo 2: Newbee 23 – 35 Secret

00:30 (quinta-feira, 15 de agosto)

Vici Gaming vs. Royal Never Give Up 2-0

Jogo 1: RNG 22 – 24 VG

Jogo 2: VG 25 – RNG 7

Virtus Pro vs. Ninjas in Pyjamas 2-0

Jogo 1: VP 22 – 6 NiP

22 – 6 NiP Jogo 2: NiP 22 – 23 VP

Evil Geniuses vs. Fnatic 0-2

Jogo 1: Fnatic 31 – 10 EG

31 – 10 EG Jogo 2: Fnatic 32 – 21 EG

OG vs. Natus Vincere 1-1

Jogo 1: Na’Vi 21 – 48 OG

Jogo 2: Na’Vi 40 – 27 OG

22h (quarta-feira, 14 de agosto)

Team Secret vs. Alliance 2-0

Jogo 1: Secret 25 – 36 Alliance

25 – 36 Alliance Jogo 2: Secret 20 – 8 Alliance

Team Liquid vs. Newbee 0-2

Jogo 1: Newbee 39 – 14 Liquid

39 – 14 Liquid Jogo 2: Newbee 39 – 14 Liquid

PSG.LGD vs. Chaos Esports Club 2-0

Jogo 1: PSG.LGD 21 – 7 Chaos

21 – 7 Chaos Jogo 2: Chaos 11 – 27 PSG.LGD

TNC Predator vs. Keen Gaming 2-0

Jogo 1: Keen 18 – 36 TNC

Jogo 2: Keen 44 – 47 TNC

Horários do dia 2

22h (15 de agosto)

Virtus Pro vs. Vici Gaming

Evil Geniuses vs. OG

Ninjas in Pyjamas vs. Fnatic

Natus Vincere vs. Infamous

00:30 (sexta-feira, 16 de agosto)

TNC Predator vs. Alliance

PSG.LGD vs. Newbee

Team Secret vs. Keen Gaming

Team Liquid vs. Mineski

03h (16 de agosto)

Evil Geniuses vs. Royal Never Give Up

Virtus Pro vs. Natus Vincere

OG vs. Ninjas in Pyjamas

Vici Gaming vs. Infamous

05:30 (16 de agosto)

Team Liquid vs. PSG.LGD

Alliance vs. Keen Gaming

Chaos Esports Club vs. Mineski

TNC Predator vs. Newbee

08h (16 de agosto)

Vici Gaming vs. Evil Geniuses

OG vs. Royal Never Give Up

Fnatic vs. Infamous Gaming

Ninjas in Pyjamas vs. Natus Vincere

Horários do dia 3

22h (16 de agosto)

Team Secret vs. TNC Predator

Alliance vs. Newbee

Chaos Esports Club vs. Keen Gaming

PSG.LGD vs. Mineski

00:30 (sábado, 17 de agosto)

Virtus Pro vs. OG

Ninjas in Pyjamas vs. Royal Never Give Up

Fnatic vs. Natus Vincere

Evil Geniuses vs. Infamous

03h (17 de agosto)

TNC Predator vs. Chaos Esports Club

Team Liquid vs. Alliance

Newbee vs. Keen Gaming

Team Secret vs. Mineski

05:30 (17 de agosto)

OG vs. Fnatic

Royal Never Give Up vs. Natus Vincere

Vici Gaming vs. Ninjas in Pyajmas

Virtus Pro vs. Infamous

08h (17 de agosto)

Team Secret vs. PSG.LGD

Team Liquid vs. Keen Gaming

Newbee vs. Chaos Esports Club

Alliance vs. Mineski

Horários do dia 4

22h (17 de agosto)

Virtus Pro vs. Evil Geniuses

Ninjas in Pyjamas vs. Infamous

Royal Never Give Up vs. Fnatic

Vici Gaming vs. Natus Vincere

00:30 (domingo, 18 de agosto)

Team Liquid vs. TNC Predator

Team Secret vs. Chaos Esports Club

PSG.LGD vs. Alliance

Newbee vs. Mineski

03h (18 de agosto)

Vici Gaming vs. OG

Virtus Pro vs. Fnatic

Evil Geniuses vs. Ninjas in Pyjamas

Royal Never Give Up vs. Infamous

Artigo publicado originalmente por Dexter Tan Guan Hao em inglês no Dot Esports no dia 14 de agosto.