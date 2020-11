Quem poderia ser o novo herói de Dota 2 em dezembro?

A Valve postou recentemente uma atualização de status sobre as últimas semanas do ano. Há informações sobre o reinício do Dota Pro Circuit em janeiro, uma nova temporada de Dota Plus e um pequeno boato sobre o próximo herói chegando ao Dota 2.

Há apenas uma dica: o mais novo herói será “ela”. É apenas uma pequena migalha de informação, mas não vai nos impedir de analisar em excesso a ampla gama de possibilidades apresentadas. Ela vai ser mulher, mas será mortal, demônio ou deus?

Aqui estão as possíveis candidatas para a nova heroína de Dota 2 em dezembro.

Kanna

Imagem via Valve

“O jogo de cartas do Dota,” Artifact, não foi um sucesso pela maioria das métricas da palavra, mas tinha uma arte estelar. Ele também introduziu uma tonelada de história e novos personagens no universo de Dota 2.

Durante a explosão extremamente breve de Artifact no centro das atenções, Kanna foi um de seus heróis mais exclusivos, poderosos e populares.

Conhecida como a Sacerdotisa de Dire, sua habilidade de herói, Bringer of Conquest, negava a natureza aleatória da implantação de creeps, em vez de trazer cada creep corpo a corpo para sua rota. A carta de assinatura de Kanna, Prey on the Weak, convoca um Cão de Guerra para cada unidade danificada, permitindo ao jogador dominar o tabuleiro em um único turno.

Kanna tem uma referência direta no jogo do pacote de voz Arcana de Juggernaut, que questiona Phantom Lancer sobre “rumores do retorno de Kanna”.

Ela pode ser uma heroína interessante baseada em invocação que requer micro habilidades para capitalizar totalmente seu potencial. Enquanto Dota 2 tem muitos heróis com vários graus de micro habilidades necessárias, cada um deles foi transferido do mod Frozen Throne original. Kanna poderia ser a primeira personagem micro-intensiva original desenvolvida para o jogo e certamente haverá alguns hardcore, poucos, mas alguns, fãs de Artifact ansiosos por sua inclusão.

Sorla Khan

Imagem via Valve

Outro herói de Artifact e líder do temível exército da Névoa Vermelha, Sorla Khan tem sede de sangue e da cabeça de seu predecessor, Mogul Khan, o Machado.

Uma guerreira do mais alto pedigree, Sorla entende que as estruturas são a verdadeira força vital do campo de batalha. É por isso que sua habilidade de guerreiro permite que ela cause mais danos às torres e forneça Escadas de Assalto para seus aliados fazerem cerco.

Não é de admirar que um combatente tão feroz tenha ganhado seu quinhão de fama. Dark Willow, Pangolier, Juggernaut’s Arcana e Pudge’s Arcana, todos falam sobre a irracional obstinação de Sorla para derramamento de sangue. Ela pode provar ser uma poderosa opressora em Dota 2 e pode transformar lutas ganhas rapidamente em objetivos com dano de cerco aumentado.

É possível que suas semelhanças cosméticas com Axe levem os desenvolvedores de Dota 2 a transformá-la em uma Persona em vez de um novo herói. Já existe um precedente para a distorção de gênero de um personagem, desde que eles ainda mantenham semelhanças de design distintas, como o aluno do Anti-Mage, Wei.

Anessix

Imagem via Valve

Artifact não é o único jogo a expandir no universo Dota 2. Uma rápida visita ao White Spire Dota Underlords pode nos ajudar a lançar mais luz sobre o assunto.

O próximo herói de dezembro pode ser um segredo para muitos, mas Anessix provavelmente já ouviu falar dele e estará pronto e disposto a divulgá-lo, caso você pague o preço correto.

The Mistress of Secrets é um dos quatro Underlords atualmente lançados para o autobattler e a única mulher. Ela comanda vários heróis no campo de batalha, mas tem suas próprias habilidades potentes.

Anessix sempre tem um companheiro ao seu lado, seja um Demon Archer comum ou um Demonic Golem significativamente maior e mais assustador. Seu próprio sangue pode ser usado para revitalizar ou instilar fúria ofensiva em seus soldados. Por último, mas não menos importante, seu mortal Enthrall comanda suas forças para atacar um alvo designado, apenas para trazê-los de volta dos mortos como a mais nova adição às suas fileiras.

Ela também é associada à Corte de Ristul e conhece a Rainha da Dor.

Imagem via Valve

Infelizmente, parece que Anessix está mantendo seus segredos muito perto de seu peito. Queen of Pain não faz referência a ela em suas vozes básicas e Arcane e nem qualquer herói de Dota 2.

Ela tem um kit de dois gumes interessante que pode torná-la um suporte de alto risco e alta recompensa se ela aparecer na batalha entre os Antigos ao invés de lutar pelo controle de uma cidade infestada de crimes.

Vanessa

Akasha, a Rainha da Dor, é um demônio muito viajado e conhecido. Nas jornadas para obter seus novos Arcana infernais, ela conheceu Vanessa, que é apenas humana, mas ainda assim imensamente perigosa.

A “astuta ocultista mortal” conseguiu escravizar o herdeiro a um clã de demônios, forçando-o a ficar à disposição de Vanessa.

Imagem via Valve

As linhas de voz de Wei se alinham com a avaliação de Akasha sobre Vanessa, pintando-a como uma feiticeira astuta que não é contra quebrar alguns códigos morais para conseguir o que quer. Anti-Mage e seu discípulo são evidentemente xenófobos, portanto, considere a avaliação de Wei com uma pitada de sal.

Screengrab via Dota 2 Wiki

Pouco se sabe sobre suas habilidades reais, mas um herói que pode converter seus inimigos, mesmo que temporariamente, pode ser uma adição interessante à lista de Dota 2, abrindo uma nova avenida de contra-jogo.

Freya, a Valquíria

Uma fonte improvável pode ter vazado o nome da próxima heroína: Freya. Menos de uma semana atrás, um usuário do Reddit postou uma captura de tela de uma mensagem da equipe de suporte da Steam. Um usuário com olhos de águia comentou que os membros da equipe de suporte foram nomeados em homenagem aos heróis de Dota 2 e que este em particular se chamava Freya, sugerindo que o próprio nome já está no dicionário do jogo. Aparentemente, um tópico do Reddit dois anos atrás já coloca Freya como um possível nome para o suporte da Steam desde então, então ela poderia estar trabalhando por muito mais tempo do que o previsto.

Na mitologia nórdica, Freya, ou Freyja no nórdico antigo, significa A Senhora. O povo endurecido pela batalha acreditava que aqueles que caíram em batalha ascenderam ao céu: metade para o mais conhecido Valhalla, o grande salão de Odin, e metade para Fólkvangr, o prado celestial de Freya.

Mais de três meses atrás, um usuário curioso descobriu linhas de código referentes a Valkyrie nos arquivos do jogo. Eles teorizaram que as falas de Marte sobre seu amor passado apontam para Freya, que está associada ao amor e à guerra. Sim, Dota 2 não respeita realmente os limites mitológicos, mas já sabíamos disso com as muitas falas de Marte dirigidas a Zeus que sugerem uma longa e complicada relação pai-filho.

Screengrab via Dota 2 Wiki

Além disso, o The International realizado em Xangai no ano passado apresentou o Void Spirit, um herói inspirado na mitologia asiática. TI10 foi originalmente programado para ser realizado em um país nórdico, especificamente Estocolmo, Suécia. Apresentar Freya ali parece apropriado.

Há um tesouro convincente de evidências circunstanciais e mitos que foram construídos em torno da suspeita de chegada do próximo herói, especialmente considerando que ela não consegue tantas referências de outras propriedades relacionadas a Dota 2, ao contrário dos outros heróis nesta lista. Mas um deus nórdico mítico prestes a trazer a guerra ao reino mortal faria de outra forma?

Especulações à parte, todos esses heróis serão uma ótima adição aos heróis de Dota 2 com seus conjuntos de habilidades e designs variados. Só pode haver um 120º herói, no entanto, e os fãs descobrirão em meados de dezembro, se não houver quaisquer atrasos da Valve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 25 de novembro.