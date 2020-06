Premiação do International 10 chega a 15 milhões de dólares em tempo recorde

Apesar de o ritmo ter caído um pouco, a premiação do The International 10 de Dota 2 ainda atingiu a marca de 15 milhões de dólares em tempo recorde.

Depois de chegar a 10 milhões de dólares em 28 de maio, o Passe de Batalha do TI10 estava quase 1 milhão à frente no comparativo com 2019. Agora, porém, depois de cair um pouco, a diferença é de aproximadamente 500.000.

Captura de tela via Dota 2 Prize Tracker

Uma queda nas vendas do Passe de Batalha de Dota 2 pode fazer com que a disputa pela maior premiação da história dos esports seja bem mais acirrada, mas a versão mais acirrada ainda deve garantir arrecadação de aproximadamente 37 milhões de dólares no fim. É uma estimativa segura, que não supõe nenhum grande aumento ou queda além de 500.000 dólares.

Em termos de ritmo, a premiação do TI10 chegou à marca de 15 milhões de dólares três dias inteiros antes do TI9, o que significa uma redução de dois dias em relação ao ano passado. Também são 20 dias antes de qualquer outro Passe de Batalha na história do jogo, então, mesmo que algo faça o ritmo cair drasticamente, o sucesso deve ser comparável ao do ano passado.

O meio de junho costuma ser quando o crescimento inicial em vendas é reduzido, porque os jogadores começam a esperar que mais conteúdo seja lançado para adquirir níveis e desbloquear tesouros exclusivos. O verdadeiro fator determinante será se a Valve consegue repetir o grande aumento que o Passe de Batalha do TI9 teve em julho, que foi o que realmente levou a níveis nunca antes vistos.

A Queen of Pain Arcana (Arcana da Rainha da Dor) acabou de ser disponibilizada. Com mais conteúdo a ser lançado aos poucos, nada impede que o TI10 deixe o recorde de 34.330.068 de dólares para trás.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de junho.