Lelis entra para o time de Dota 2 da Ninjas in Pyjamas

A Ninjas in Pyjamas continua a reformular sua equipe, depois de começar a temporada 2019-20 do Dota Pro Circuit deixando a desejar. Agora, o time virou internacional, trazendo o brasileiro Rodrigo “Lelis” Santos e o russo Nikita “Daxak” Kuzmin para jogar ao lado dos norte-americanos.

Apesar de a organização ter conseguido garantir Peter “ppd” Dager, um dos melhores capitães da América do Norte, no começo da temporada, os resultados da NiP não têm atingido as expectativas.

Ninjas in Pyjamas 🇸🇪 on Twitter Our @DOTA2 Roster for the upcoming European Closed Qualifier and @WePlay Dota 2 Tug of War: Mad Moon. 1 🇷🇺 @DaxakDota2 2 🇬🇧 @TANNERDOTA 3 🇧🇷 @lelisdota 4 🇺🇸 @UniverseDota 5 🇺🇸 @Peterpandam #GONINJAS #DOTA2

Com esperanças de repetir o sucesso da temporada anterior, a seleção ainda não se classificou para nenhum dos DPC Majors e terminou entre os piores colocados nos dois Minors.

Agora, a equipe tem novos recrutas e assinou com Lelis e Daxak, vindos respectivamente da América do Sul e da CEI.

Daxak é mais conhecido por suas jogadas na temporada 2018-19 da DPC com a Gambit Esports. Com elas, o time surpreendeu em diversos torneios e estava a uma série de conseguir um convite direto para o The International 2019.

A última participação de Lelis foi na paiN Gaming, e ele também foi substituto da beastcoast no DreamLeague Leipzig Major. O jogador dominou vários jogos com Underlord.

A entrada de Lelis significa que Saahil “Universe” Arora vai virar suporte. Universe tem uma carreira longa e ilustre em outra posição, que inclui a vitória no TI5 com o capitão ppd, mas o jogador começou como suporte.

A nova NiP deve jogar na classificatória do ESL One Los Angeles Major, que começa em 9 de fevereiro. A organização espera que os novos jogadores ajudem a levar o time ao primeiro Major da temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 31 de janeiro.