Atualização do Dota 2 remove o acúmulo de Sange

Uma atualização recente do Dota 2 corrigiu um erro com acúmulos de melhoria. Principalmente para combater o novo efeito da Sange.

A nova atualização Outlanders removeu a antiga habilidade principal de Sange, que diminuia a velocidade de ataque dos inimigos e a substituiu por um efeito de amplificação da regeneração de vida. O amplificador se acumula de maneira cumulativa, resultando em porcentagens involuntariamente absurdas.

A mudança de regeneração de vida de Sange foi notada particularmente pelos jogadores de Huskar, cujo Sangue do Furioso é uma habilidade de regeneração de vida passiva que aumenta mais com base em sua vida faltante. Isso deu origem a uma build de múltiplas Alabardas Celestiais que tornava Huskar quase imune a danos físicos e dava uma regeneração tão alta que a maioria dos dos ataques com altos danos não conseguia pará-lo.

Isso resultou em uma taxa de vitória desproporcionalmente alta nas partidas de nível imortal, onde Huskar obteve uma taxa de vitória de mais de 60%.

A atualização também corrigiu o componente de amplificação do Pingente Sagrado, que agora é feito a partir de uma Varinha Mágica. Também trouxe de volta a habilidade auxiliar de Forma de Pedra anterior do Visage.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 27 de dezembro.