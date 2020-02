Acesso antecipado de Dota Underlords está acabando

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Dota 2.

O jogo de combate automático da Valve está sendo lançado com um estrondo. Os desenvolvedores divulgaram um anúncio detalhando exatamente o que esperar de Dota Underlords na primeira temporada.

O jogo será lançado em todas as suas plataformas na Steam, iOS e Android em 25 de fevereiro. A Valve também teve um aviso de que “ainda se aplicam burocracias normais sobre propagação em lojas de aplicativos para dispositivos móveis”, portanto as versões móveis podem chegar mais tarde à festa.

Festa de lançamento

Em cinco dias, o jogo celebrará seu lançamento com uma festa com algumas das melhores personalidades que Dota 2 tem a oferecer.

A lista inclui streamers famosos como Janne “Gorgc” Stefanovski e Henrik “AdmiralBulldog” Ahnberg e o apresentador Jorien “Sheever” van der Heijden. O senhor dos memes Jake “SirActionSlacks” Kanner também estará lá, então travessuras são esperadas.

A festa de lançamento pode ser vista no canal oficial do Underlord na Twitch. As partidas serão disputadas com convidados e jogadores da comunidade, incluindo o novo modo de City Crawl.

Que recompensas recebo por jogar a temporada beta?

Ranking

A Valve fará uma redefinição dos ranques em Underlords entre Standard, Duos e Knockout. A maioria dos jogadores provavelmente verá um pequeno rebaixamento, mas manterá seu Nível Principal como Tenente e Chefe.

Infelizmente, os Senhores da Espiral Branca não mantêm mais sua nobreza. Eles voltarão para o Chefão III e precisarão lutar pelo seu direito a um pedaço da Espiral Branca mais uma vez.

Opções de personalização

A Espiral Branca terá um novo visual com a Temporada 1. Um novo tabuleiro padrão chegará com o jogo, e apenas os jogadores que atingiram o nível cinco e acima do Protopass manterão os dois tabuleiros da Temporada Beta. Outros cinco tabuleiros também estarão disponíveis para desbloquear.

Os jogadores também poderão adicionar seu próprio toque pessoal aos tabuleiros. Coloque uma estátua de Ricky ou ganhe ainda mais adereços com o passe de batalha.

Os pôsteres de Procurados também podem ser modificados conforme seu gosto pessoal. Coloque seu próprio nome e ganhe conquistas para ganhar ainda mais títulos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.