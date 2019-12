A atualização 7.23e de Dota 2 remove todos os talentos de experiência do jogo

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Dota 2.

É oficial: os talentos de experiência não existem mais. A última atualização 7.23e de Dota 2 foi lançada no dia 14 e tratou do ganho acelerado de experiência que veio com a atualização Invasores.

A introdução de postos avançados no patch 7.23 tem sido a maior influência do meta. O objetivo neutro era simplesmente valioso demais para se desistir dele, o que criou um meta que girava em torno de lutas constantes. Isso também influenciou diretamente reworks de heróis como Drow Ranger e Treant Protector, tornando-os melhores em luta e piores em empurrar tropas.

Os postos avançados dão XP a cada 10 minutos em vez de a cada 5

Removidos os dois santuários que não são de Roshan (início atrasado de 5 a 7 minutos, recarga de 5 a 4)

Removidos todos os talentos de XP

A experiência dada pelos postos avançados foi enfraquecida por três atualizações menores consecutivas. O Patch 7.23e tem o maior enfraquecimento até agora, alterando-o para fornecer experiência a cada 10 minutos em vez de cinco. Além disso, todos os talentos de experiência no jogo foram substituídos, o que certamente arruinará heróis famintos por experiência como Techies e Weaver. Os dois santuários no lado direito do mapa também foram removidos.

Todas essas mudanças parecem ser uma resposta ao meta insanamente acelerado que foi formado como resultado dos postos avançados. Os heróis com baixos tempos de recarga que podem lutar constantemente atingiram o topo das taxas de escolha e vitória. O Dota 2 se tornou uma lista de objetivos que todo jogador precisa conseguir ou correr o risco de perder o jogo. As mudanças devem incentivar um pouco mais de variedade e permitir que grandes heróis de lutas de equipes como Enigma vejam a luz do dia novamente.

Além disso, alguns heróis de primeira linha receberam enfraquecimentos em seu kit. Drow Ranger, Ursa, Snapfire, Treant Protector e Void Spirit não podiam mais escapar dos olhos de IceFrog. Esses heróis dominaram completamente e ganharam a reputação de serem algumas das escolhas mais poderosas nos jogos de nível Imortal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 14 de dezembro.