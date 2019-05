Tfue pode querer abrir sua própria organização de esports depois de sair da FaZe Clan

Turner “Tfue” Tenney tem planos maiores para sua carreira profissional depois da FaZe Clan.



Segundo seu irmão, Jack Tenney, Tfue quer criar sua própria organização de esports assim que for liberado do contrato com a FaZe. KEEMSTAR, do Drama Alert, revelou uma conversa em que Jack confirma a informação, e outro jogador profissional de Fortnite também teria confirmado.



KEEM 🍿 on Twitter Breaking : Tfue plans to make his own eSports Org I have 2 sources telling me @TTfue wants to create his own Org. 1 source a Pro Fortnite Player. 2nd source Tfues Brother #DramaAlert

Jack Tenney escreveu que Tfue quer “trabalhar com as marcas que quiser, e de forma geral quer ser livre para mudar a cara do mundo dos jogos para sempre”. Jack também escreveu que, se seu irmão continuasse na FaZe, o “lado corporativo” do time nunca o deixaria fazer isso. “O que Tfue está fazendo vai ajudar muito mais gente do que vai prejudicar”, completou Jack.



A tentativa de Tfue de anular seu contrato com a FaZe, que ele descreveu como “opressor” em um processo que abriu contra a empresa. As principais reclamações do jogador são que a FaZe estava ficando com uma fatia muito grande de suas parcerias e o limitando de conseguir patrocinadores individuais para seus canais na Twitch e no YouTube. Isso forçou Tfue a participar exclusivamente de campanhas de patrocinadores trazidos pela FaZe, e a empresa ficaria com 80% do lucro dessas parcerias. Se Tfue trouxesse o patrocinador à FaZe e a empresa aprovasse, as duas partes ficariam com 50% do lucro.



Se o contrato de Tfue for anulado, ele não estará mais ligado à FaZe Clan e ficará livre para assinar com qualquer outra organização, ou mesmo começar a sua própria, como pretende fazer.



Ontem, Tfue publicou um vídeo dizendo que quer “trazer justiça” à comunidade e à indústria dos esports, e criar sua própria organização pode ser a forma que achou de fazer isso.



“Estão roubando esses garotos, tirando vantagem deles”, Tfue disse no vídeo. “Esses contratos não estão certos e isso precisa parar de acontecer.”

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 23 de maio.