A jornada de Dr Disrespect para o topo do mundo do streaming foi longa. Ele faz streams na Twitch desde 2015 e hoje, aos 38 anos de idade, é um dos streamers mais conhecidos do mundo, com dois prêmios de Streamer do Ano nas costas.

Antes de alcançar grande sucesso com seu alter-ego Dr Disrespect, Herschel “Guy” Beahm IV mostrava suas habilidades produzindo montagens de Call of Duty, até que foi escolhido pela Sledgehammer Games para ser designer de mapa de Advanced Warfare. Então, ele apresentou Dr Disrespect ao mundo do streaming na Twitch e começou a jogar títulos battle royale como H1Z1 e PUBG, que permitiram que mostrasse o verdadeiro potencial da persona violenta e viciada em adrenalina que tinha criado.

A produção das streams de Dr Disrespect é inigualável e, com tantas parcerias e um número absurdo de inscritos, muitos fãs se perguntam quanto dinheiro ele, de fato, ganha com streaming. Apesar de não haver nenhum anúncio oficial de Dr Disrespect sobre sua renda ou quanto ele vale, não é tão difícil fazer algumas suposições.

Quanto Dr Disrespect vale?

Dr Disrespect sempre fala de seu Lamborghini vermelho e dos contratos milionários com empresas relacionadas a jogos em sua stream. É principalmente uma de suas formas de chamar atenção.

Ele também disse que valia aproximadamente 3,5 milhões de dólares (hoje, mais de 17 milhões de reais) em uma entrevista de 2018 à Rolling Stone, fazendo os fãs pensarem que, no fim das contas, talvez ele não estivesse brincando mesmo.

Relatos de fevereiro de 2020 diziam que Dr Disrespect valia quase 6 milhões de dólares (quase 30 milhões de reais), o que faz sentido, já que sua audiência cresceu imensamente desde 2018, tanto na Twitch quanto no YouTube.

Quanto dinheiro Dr Disrespect ganha com a Twitch?

Não existe uma forma de saber ao certo quanto Dr Disrespect ganha por mês, mas podemos fazer uma estimativa do mínimo que ele receba.

Um novo parceiro da Twitch costuma receber 50% do valor pago por inscrito na plataforma. Levando em conta que grandes nomes como LIRIK ganham 3,50 dólares por inscrito de 4,99 dólares, não seria errado presumir que a parcela que Dr Disrepect recebe é também, no mínimo, de 3,50 dólares. É mais de 70% do preço de uma inscrição do grupo 1 da Twitch, então vamos usar a mesma porcentagem para calcular uma estimativa dos níveis mais altos.

A renda dos inscritos, porém, não leva em conta a infinidade de doações que ele recebe em toda stream, nem as streams patrocinadas, nas quais as desenvolvedoras desembolsam uma boa quantia para que os maiores streamers joguem seus jogos.

Para fazer contas mais certas, não vamos tentar adivinhar quanto Dr Disrespect ganha com doações. Mas é bom lembrar que as doações aumentam e muito sua renda mensal.

Mês Inscritos Grupo 1 Inscritos Grupo 2 Inscritos Grupo 3 Total de inscritos Estimativa de renda (em dólares americanos) Janeiro 2019 22.305 282 184 22.771 $83.257 Fevereiro 2019 36.690 402 238 37.330 $135.388 Março 2019 24.941 238 132 25.311 $91.266 Abril 2019 22.829 228 127 23.184 $83.716 Maio 2019 23.383 248 150 23.781 $86.197 Junho 2019 9.179 110 59 9.348 $33.927 Julho 2019 30.802 331 244 31.377 $114.388 Agosto 2019 30.165 259 130 30.554 $109.662 Setembro 2019 25.548 233 121 25.902 $93.163 Outubro 2019 29.953 252 123 30.328 $108.748 Novembro 2019 23.058 191 106 23.355 $83.892 Dezembro 2019 25.970 228 117 26.315 $94.535

Quanto dinheiro Dr Disrespect ganha com o YouTube?

Além do canal na Twitch, Dr Disrespect também mantém um canal no YouTube. Ele tem mais de 1,5 milhão de inscritos e crescimento de 3% na plataforma.

No caso do YouTube, é mais difícil ter uma estimativa de quanto a plataforma paga por visualizações que no caso da Twitch. O YouTube leva em conta todas as visualizações de anúncios dos vídeos monetizados, o que pode ser menos que as visualizações totais. Com bloqueadores de Anúncio e as versões Red e Premium do YouTube, é mais difícil estimar, já que uma das opções não gera renda nenhuma e as outras duas recompensam os criadores de conteúdo com uma parcela do valor da assinatura.

O dinheiro ganho por Dr Disrespect de cada anúncio também varia muito, já que cada anunciante paga uma taxa diferente ao YouTube. O dispositivo no qual o vídeo é reproduzido, a localização dos espectadores e o nível de engajamento também contam para a renda de um YouTuber.

Social Blade, um site de estatísticas que monitora canais do YouTube e mais, estima a audiência diária de Dr Disrespect em 240.000. O site estima o custo por mil, que significa custo por 1.000 impressões em anúncios, de 0,25 dólares a 4 dólares. Isso faria com que a renda mensal de Dr Disrespect com o YouTube variasse entre 1.700 dólares e até 27.900 dólares. Ele não chega nem perto de ser um dos maiores canais do YouTube em termos de inscritos, mas é razoável imaginar que ele estaria no meio da escala, com custo por mil de aproximadamente 1,20 dólar.

Com 1,20, Dr Disrespect receberia aproximadamente 8.000 dólares por mês, e aproximadamente 96.000 dólares por ano, do YouTube. Apesar de parecer bem menos que o que ele ganha da Twitch, também é preciso levar em conta todas as parcerias que ele tem. As parcerias podem pagar por mostrar conteúdo dos patrocinadores no YouTube, o que o faria ganhar muito mais.

Fazendo as contas, Dr Disrespect recebe ao menos 2 milhões de dólares (aproximadamente 10 milhões de reais) por ano de suas streams e produção de conteúdo na Twitch e no YouTube. A renda total, porém, continua sendo um mistério, tendo em mente que os detalhes de suas parcerias e patrocínios não são divulgados publicamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de junho.