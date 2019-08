Quais são os horários das streams de Ninja na Mixer?

Tyler “Ninja” Blevins agora é o rosto de outra plataforma de streaming. Ele saiu da Twitch e assinou com a Mixer na semana passada e fez sua primeira transmissão diretamente do Lollapalooza de Chicago no último final de semana, chegando a ter mais de 85.000 espectadores ao mesmo tempo em um dado momento.

Agora, Ninja está pronto para começar seus horários normais de stream na Mixer. Ele vai estar lá todos os dias das 11:30 às 20h, no horário de Brasília, de acordo com a descrição de seu canal. Ele diz que os horários estão sujeitos a mudança, mas que é aí que a maior parte de suas streams na Mixer deve começar e terminar.

Os fãs que criarem uma nova conta na Mixer poderão se inscrever no canal de Ninja gratuitamente por um mês até o dia 20 de setembro. É aí que eles vão precisar pagar para continuar sendo inscritos de Ninja.

Ninja começou as transmissões na Mixer em 2 de agosto, depois de fechar um acordo com a plataforma. Desde então, seu canal na Twitch, onde ele fazia streams antes, mostra uma mensagem avisando que ele mudou para outra plataforma. Agora, a Twitch sugere que os espectadores assistam outras streams de Fortnite, em vez de redirecionar para o canal de Ninja na Mixer. Como a Twitch e a Mixer são propriedade de duas grandes empresas diferentes, isso já era esperado.

Os horários das streams de Ninja costumam mudar quando ele está viajando por algum motivo. Às vezes, ele está em eventos de Fortnite e de games em geral, e às vezes ele comenta com os fãs no Twitter se o horário mudar.

Seus horários atuais na Mixer são bem parecidos com os que ele fazia na Twitch, mas às vezes ele se estende além das 20h, especialmente quando está jogando junto com outros streamers de Fortnite.

A Mixer permite que os criadores de conteúdo coloquem uma indicação de idade em suas streams, e a stream de Ninja no Lollapalooza estava indicada para pessoas a partir de 16 anos. Ele pode mudar isso para transmissões comuns, já que também tem muitos espectadores mais novos, e ainda não anunciou como suas streams “da noite”, em que ele é menos contido e xinga mais, vão funcionar na nova plataforma.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 05 de agosto.