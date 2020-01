Apresentador MonteCristo agora é parceiro da Cloud9

Depois de sair da Liga Overwatch, o comentarista de esports Christopher “MonteCristo” Mykles disse que seu próximo objetivo era criar e produzir seu próprio conteúdo em outro projeto.

E esse novo projeto é a Cloud9, de acordo com o anúncio que o ex-apresentador da Liga Overwatch fez no final de semana. MonteCristo vai criar conteúdo com a C9 e será parceiro da organização de esports no design de novos produtos competitivos.

MonteCristo on Twitter Why I left the Overwatch League https://t.co/27vLDpdOdY

Em um vídeo que tinha todas as características de seus quadros clássicos, MonteCristo explicou, cheio de rodeios, por que decidiu deixar a Liga Overwatch para trás.

“Comecei a apresentar Overwatch no começo da cena competitiva, e fui até o APEX”, relembrou Monte. “Eu estava lá na primeira C9 de Overwatch. E preciso dizer que esta será minha última C9.”

Monte relembra o meme da C9 de Overwatch, uma referência a um time que está vencendo e abandona o ponto por uma luta desnecessária, abrindo mão de um objetivo sem perceber. Mas ele também usa a expressão como deixa para tirar sua jaqueta da Liga Overwatch e revelar uma camisa da C9 embaixo dela.

Cloud9 on Twitter ALL ABOARD THE C9 HYPE TRAIN https://t.co/7fWt2eVM9H

“Piadas à parte, o que isso significa é que eu vou criar conteúdo do meu jeito com a Cloud9.” Monte explicou. “Também serei parceiro deles no design de produtos competitivos que serão anunciados em breve. Eu sou grato à C9 por abraçar minha visão criativa e meus objetivos.”

Sua saída da Liga Overwatch se deu, principalmente, por “diferenças criativas e filosóficas irreconciliáveis” entre o apresentador e os operadores da liga, então essa parceria faz total sentido: permite que ele crie conteúdo, mas ainda envolvido ativamente com uma organização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de janeiro.