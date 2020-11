Como jogar em mapas e servidores de surf no CS:GO

Subir o ranque de classificação do CS:GO dia após dia pode ser divertido no início, mas mesmo os melhores jogadores do mundo experimentam o esgotamento em algum ponto ao longo da missão. Embora fazer uma pausa no jogo seja o método definitivo de recarregar, também é possível relaxar enquanto joga CS:GO.

Existem inúmeros modos de jogo casuais diferentes em CS:GO, cada um levando o lendário título a lugares que você nunca imaginaria. Você pode se ver brincando de esconde-esconde em um mapa com o tema Harry Potter ou se perder no ritmo de um mapa de surfe.

Você precisará concluir percursos com vários obstáculos por meio de sua movimentação. Fazer straf em mapas de surf é muito mais suave do que em jogos normais, e você estará basicamente flutuando. Alguns mapas de surfe podem apresentar combate armado, mas os mais populares são categorizados como lineares e por estágios.

Os mapas de surfe lineares apresentam uma única rota com uma linha de chegada. Isso significa que você estará procurando terminar de uma vez. Embora alguns desses mapas tenham misericórdia dos jogadores, apresentando pontos de salvamento, nem todos serão gentis o suficiente. Se você está apenas começando a surfar, a jogabilidade baseada em níveis dos mapas com estágios deve ser melhor até que você pegue o jeito do modo de jogo.

Surfar é uma das experiências casuais mais agradáveis ​​que você encontrará ao jogar CS:GO, e jogar demais pode melhorar seu tempo de salto. Cada mapa de CS:GO apresenta pontos de granada ou pontos de observação em terreno alto que exigirão que você salte sobre um colega de equipe para alcançá-los. Tornar-se um mestre do surf pode garantir que você nunca perca um salto enquanto atira granadas ou tenta chegar a lugares altos, economizando um tempo precioso em uma rodada.

Veja como você pode ficar ocupado surfando e esquecer tudo o que aconteceu na sua última partida por ranque.

Como você pode encontrar servidores / mapas de surf no CS: GO?

Antes de entrar no mundo do surf, você precisará escolher um mapa para jogar. Escolher um será desafiador, já que são muitos, mas quase todos servem para aliviar a coceira do surfe.

Para navegar pela seleção de surf do CS:GO, você precisará:

Abrir o CS:GO e escolher Jogar.

Selecione Mapas da Oficina no menu suspenso.

Digite “surf” ou “surfing” na caixa de busca e comece a explorar

Você será capaz de classificar os servidores por quantos jogadores o estão jogando naquele momento, o que também será um indicador de quão popular é um servidor.

Ao clicar em um servidor, seu jogo começará a baixar o mapa que você estará jogando e lhe mostrará todas as regras do servidor. A maioria das regras de servidor também especifica o nível de dificuldade do mapa, e as coisas ficarão gradualmente mais difíceis ao subir a partir do nível um.

Também é possível encontrar servidores mais competitivos onde você estará correndo contra o tempo com outros jogadores. Se você gostaria de jogar em um ambiente mais tranquilo, sem distrações, você pode entrar em um servidor com zero jogadores ou baixar um mapa personalizado para hospedar uma partida.

Como encontrar e baixar mapas de surfe personalizados no CS:GO

A maioria dos mapas de surfe populares apresenta listas de reprodução cheias de mapas de surfe, e isso pode se tornar repetitivo com o tempo. Baixar mapas de surfe personalizados permitirá que você se desafie com novos obstáculos.

Você também poderá ajustar os detalhes mais sutis de cada mapa personalizado, tornando-os adequados para sua preferência. Se quiser dar uma olhada mais aprofundada em todos os comandos do modo de navegação em CS:GO, você pode encontrá-los aqui.

Navegue até a Oficina Steam no seu navegador da web ou enquanto joga CS:GO e vá até a seção de mapas.

Quando estiver na seção Mapas de Oficina, comece a pesquisar mapas de surfe digitando “surf” ou “surfing” na barra de pesquisa. Recomendamos classificar os mapas pelo número de seus assinantes, pois é uma excelente maneira de verificar todos os mapas de surfe de sucesso em CS:GO.

Se vir um mapa do seu interesse, clique nele e procure o botão de inscrição. Após clicar no ícone de assinatura verde, você começará a baixar os mapas para o seu PC, e eles estarão disponíveis em CS:GO.

Você precisará ir até a seção Mapas de Oficina após abrir o CS:GO para verificar todos os mapas da comunidade que você baixou. Selecione o mapa que deseja jogar e pressione Ir para iniciá-lo.

Quais são os mapas de surfe mais populares em CS:GO?

É bastante desafiador escolher o mapa perfeito em um mar de opções. No final das contas, você vai querer jogar um monte deles para identificar quais gosta e quais não quando se trata de surf, mas ainda há alguns mapas que provaram ser melhores do que seus concorrentes.

Aqui estão os melhores mapas de surf em CS:GO para você começar.

Surf Master – Screengrab via XzippyzachX

Surf Master é potencialmente um dos mapas de surf mais simples em CS:GO. Ele apresenta todas as características básicas do surfe e inclui percursos divertidos que não são tão difíceis de completar.

É um excelente mapa para iniciantes, mas pode acabar sendo muito curto para jogadores com experiência.

Surf Utopia V3 – Screengrab via Valve

Se você está procurando mais variedade no que diz respeito a níveis e obstáculos, então surf_utopia_v3 será o mapa para você. O mapa da oficina apresenta uma variedade decente quando se trata de níveis e faz um ótimo trabalho ao lidar com efeitos de relâmpagos em todo o mapa.

Surf Ski 2 Go – Screengrab via 7thMarchen

Embora os dois primeiros mapas sejam adequados para qualquer pessoa que queira ter uma experiência de um jogador, eles começarão a falhar quando você convidar seus amigos para o seu lobby. Com Surf_ski_2_go, você poderá transformar sua experiência de surfe em uma competição amigável e pode até aumentar os riscos ativando o uso de armas de fogo.

Surf Fillory – Screengrab via Valve

A maioria dos mapas de surfe não tem cenário e surfar em ambientes fechados pode ficar chato rapidamente. O mapa Surf Fillory faz um excelente trabalho ao usar principalmente elementos do jogo para dar ao mapa uma aparência mais realista e apresenta um mar infinito para torná-lo mais próximo do surf da vida real.

Embora você ainda esteja surfando relativamente mais alto do que o mar abaixo de você, isso ainda aumentará a experiência geral.

Como surfar no CS:GO?

Embora mirar possa ser um talento natural, o surf é definitivamente adquirido. Você pode aprender todo o esquema do surfe treinando, e a maioria dos mapas inclui guias para lhe dar uma vantagem inicial.

Depois de pular em uma rampa, você perceberá que não precisa realmente pressionar W para avançar, mas ainda precisará usar as teclas de movimento para permanecer na rampa.

Sem pressionar nenhuma tecla de movimento, você cairá das rampas e a única maneira de evitar isso é movendo-se em sua direção. Se uma rampa é curvada para a esquerda, você deve pressionar D para mover para a direita e permanecer na rampa.

Se você começar a deslizar pelas partes inferiores de uma rampa, começará a ganhar velocidade, mas precisará fazer o seu caminho até a parte superior dela antes de realizar os saltos, pois precisará do impulso. Esses movimentos podem ser feitos deslizando o ângulo da câmera. Você precisará olhar para onde quer ir enquanto se movimenta, mas faça isso devagar para manter o ritmo.

Você ainda não será capaz de completar a maioria dos mapas de surf de uma só vez, mesmo depois de dominar toda a mecânica do modo de jogo. Cada servidor de surf contará com diferentes layouts e obstáculos, que você precisará estudar e dominar.

Assistir a guias de vídeo dos mapas que você está jogando pode ajudá-lo a obter um avanço, e também recomendamos assistir a alguns sobre como você pode se movimentar de forma mais suave para ter certeza de compreender todos os fundamentos.

Alguns mapas de surfe exigirão que você execute bunny hops, que é uma habilidade essencial para se mover mais rápido mesmo em partidas regulares de CS:GO. Você também poderá usar essa habilidade em suas partidas ranqueadas, permitindo que você chegue aos locais mais rápido do que caminhando.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de novembro.