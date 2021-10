Coldzera sobre seu futuro com a Complexity: “vou esperar até o final do ano para ver no que dá”

Já tem um mês que coldzera entrou para a Complexity, a princípio para substituir Kristian “k0nfig” Wieneck, que trata uma lesão. Agora que o jogador dinamarquês deixou de vez a organização norte-americana e, segundo fontes, jogará pela Astralis em 2022, pode ser que o brasileiro ocupe permanentemente a quinta vaga do elenco de CS:GO da Complexity.

Os primeiros dois campeonatos de coldzera com a Complexity, no entanto, tiveram resultados desastrosos. O time não se deu bem na IEM Fall Europe, perdendo a oportunidade de se classificar para o PGL Stockholm Major. Além disso, o time também não se classificou para a final da BLAST Premier Fall na fase de grupos e agora vai precisar lutar para entrar pelo BLAST Showdown. Somente dois dos 16 times participantes avançam para a final, que terá premiação de US$425.000 (mais de R$2 milhões).

Mesmo que os primeiros resultados tenham ficado abaixo do esperado, coldzera quer “dar uma chance à Complexity” antes de decidir os rumos de sua carreira em 2022.

“Se der certo, acho que eles vão querer continuar comigo”, disse o bicampeão do Major ao HLTV, que quis saber se a saída de k0nfig significava uma vaga permanente para ele.

“Mas, ao mesmo tempo, só vou saber no final do ano se eles gostam ou não da ideia, até porque já tenho coisas novas. Outras pessoas ainda estão conversando comigo sobre outras oportunidades, e mesmo depois do Major ainda pode haver muitas mudanças ao time. Ainda quero dar uma chance à Complexity, estou gostando de jogar com eles, são caras muito legais e se dedicam muito. Só vou esperar até o final do ano para ver no que dá.”

A decisão de manter coldzera ou não provavelmente dependerá dos resultados do time e de como ele se adapta à nova função na equipe. É uma função diferente do que ele jogou na maior parte de sua carreira, incluindo em 2016, quando venceu dois Majors, com a Luminosity Gaming e a SK Gaming.

A Complexity enfrenta a MIBR no BLAST Premier Fall Showdown hoje, às 13:30 BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 12 de outubro.