Quando começa a quinta temporada em Call of Duty: Modern Warfare e Warzone?

A quinta temporada de Call of Duty: Modern Warfare e Warzone está a caminho e a General Shepherd’s Shadow Company é apenas um dos destaques.

O passe de batalha da quinta temporada incluirá 100 níveis de desbloqueios, como todas as temporadas anteriores, incluindo novas armas, skins de operador, projetos de armas, relógios, sprays, adesivos e muito mais.

A temporada também incluirá alguns novos mapas, junto com grandes mudanças em Warzone e no mapa de Verdansk, então há muito o que esperar na nova temporada do jogo.

Mas quando será jogável? Aqui está quando você pode começar a jogar a quinta temporada em Warzone e Modern Warfare.

Quando começa a 5ª temporada de Call of Duty: Warzone?

A quinta temporada de Warzone e Modern Warfare começa em 5 de agosto. Mais especificamente, começa às 03h00 em 5 de agosto.

Captura de tela via PlayStation

Alguns jogadores no PS4 conseguiram baixar a atualização no início de 3 de agosto. Mas, quando terminado, o download diz que será “Instalável” no dia 5 de agosto às 03h00, portanto a atualização deve ser jogável assim que for instalada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 03 de agosto.