Nova facção, Shadow Company, junta-se a Call of Duty: Modern Warfare e Warzone na 5ª temporada

Os fãs de Call of Duty verão uma facção familiar em Verdansk em breve. Shadow Company, um PMC de elite que fez aparições anteriores na série Modern Warfare, está chegando ao Modern Warfare e ao Warzone na quinta temporada, anunciou hoje a Activision.

Call of Duty lançou um novo trailer mostrando a Shadow Company e como eles se separaram do Armistício quando ela entrou em colapso devido a brigas entre a Aliança e a Coalizão. A nova facção opera de acordo com suas próprias regras e planeja levar a luta diretamente ao inimigo.

A Shadow Company consiste em novos operadores e veteranos que se cansaram da falta de progresso da Coalizão. Rozlin “Roze” Helms fazia parte dos Jackals, um sub-grupo da facção Aliança, e agora faz parte da Shadow Company.

Roze é acompanhado por Velikan e Marcus “Lerch” Ortega, o líder da nova facção. Lerch é um ex-fuzileiro naval dos EUA que teve problemas para se adaptar à vida civil quando voltou para casa. Ele decidiu entrar no setor privado e foi considerado uma escolha perfeita pelo CEO da Shadow Company.

Não se sabe muito sobre Velikan, que se veste com uma armadura completa para proteger sua identidade. Porém, existem dezenas de histórias sobre suas façanhas em batalha, e ele é um dos operadores mais mortais da Shadow Company.

A Shadow Company apareceu pela primeira vez em Modern Warfare 2 e estava sob o comando do general Shepard. Shepard acabou sendo o principal antagonista do jogo e usou a Shadow Company para trair a Força-Tarefa 141.

Shepard não foi oficialmente revelado no trailer, mas o narrador parece estranhamente familiar ao personagem infame. Não está claro se a Shadow Company ainda estará em desacordo com a Força-Tarefa 141 ou se eles serão aliados na nova linha do tempo.

O General Shepard matou Ghost em Modern Warfare 2, então é possível que o personagem sofra um destino semelhante em Modern Warfare.

A quinta temporada de Call of Duty: Modern Warfare começa em 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 30 de julho.