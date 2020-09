Quando acaba a temporada 10 de Call of Duty: Mobile?

A 10ª temporada de Call of Duty: Mobile começou em 9 de setembro. É chamada de A Caçada e está trazendo vários novos recursos para o jogo que serão lançados ao longo da temporada.

A temporada vai durar 35 dias, de acordo com a contagem regressiva do jogo na guia Passe de Batalha. Portanto, a temporada deve terminar em 14 de outubro às 21h00. Novas temporadas no CODM geralmente começam 24 horas após o término da última, então a 11ª temporada começará às 21h00 em 15 de outubro. A 11ª temporada também apresentará uma nova série de rankings.

Com a temporada indo até 14 de outubro, o aniversário do jogo provavelmente acontecerá em A Caçada. Call of Duty: Mobile celebrará seu primeiro ano em 1º de outubro. O presidente da Activision, Daniel Alegre, revelou na teleconferência de resultados do segundo trimestre da empresa que o jogo receberá conteúdo “significativo” para marcar um ano de sua existência.

Até então, há muitos novos recursos chegando ao CODM. Embora o mapa do Terminal e o modo Quartel–General já estejam ativos no jogo, um novo mapa e modo estão chegando mais tarde na temporada.

Isso inclui o mapa Pine, que será para os modos dois contra dois e um contra um. O modo Extremo será lançado em 25 de setembro. Neste, os jogadores causarão mais danos e terão menos saúde. A regeneração de saúde será desabilitada enquanto o fogo amigo será habilitado.

O privilégio Alerta Vermelho, que foi adicionado há algum tempo, finalmente será lançado mais tarde durante a 10ª temporada também. A classe Hacker do BR, que bloqueia o minimapa do inimigo e destrói seus dispositivos, estará disponível em um evento no final deste mês também. A nova escopeta, Echo, e a habilidade de operador, Equalizador, podem ser desbloqueados através do passe de batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 10 de setembro.