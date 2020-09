Outro ARG de Call of Duty parece estar indicando o modo Zumbis do Black Ops Cold War

A comunidade CoD Zumbis já está no modo Easter Egg.

O site Pawn Takes Pawn está de volta com um novo ARG para Call of Duty: Black Ops Cold War, e parece estar indicando algo sobre o modo Zumbis do jogo.

O site Pawn Takes Pawn foi atualizado hoje com um novo vídeo e os criadores de conteúdo Zumbis estão trabalhando duro para decifrar o que quer que esteja sendo indicado.

Vários streamers e YouTubers, como NoahJ456, receberam novas caixas da Treyarch esta semana, que incluíam computadores antigos. O que quer que seja o novo ARG tem a ver com as informações dos vídeos que estão sendo reproduzidos no site e com o uso deles nos computadores.

Usando o conteúdo do vídeo, NoahJ456 e outros foram capazes de inicializar um programa no PC antigo e inserir códigos para encontrar novas cifras e quebra-cabeças. JackFrags, MrDalekJD, Drift0r e outros também foram incluídos no evento.

Screengrab via NoahJ456

Em agosto, um ARG ajudou a desbloquear o teaser trailer de Black Ops Cold War antes que o jogo fosse oficialmente revelado dentro de Warzone. Isso parece ser algo semelhante.

Treyarch é obviamente um fã de Easter Eggs, que têm deixado a comunidade zumbis louca por quase uma década. Este ARG pode ser uma tentativa de satisfazer os fanáticos de Zumbis e talvez até mesmo desbloquear o modo popular.

Um vazamento recente alega que mapas clássicos de zumbis como Nacht der Untoten e Der Riese estarão retornando em Black Ops Cold War, junto com novos personagens jogáveis.

O modo Zumbis poderá ser jogado junto com a campanha e a parte multijogador de Call of Duty: Black Ops Cold War quando for lançado em 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 23 de setembro.