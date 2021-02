O modo Outbreak Zombies para Black Ops Cold War vazou segundo o site oficial

Uma semana antes da segunda temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, Die Maschine parece estar agitado novamente, desta vez para “uma nova experiência de zumbis em grande escala” intitulada Outbreak, de acordo com vazamentos acidentais da Activision via o site oficial do Call do Duty e aplicativo complementar.

Enquanto o texto associado foi rapidamente retirado do ar, ModernWarzone providenciou capturas do texto oficial do site. Outro usuário postou capturas de tela semelhantes do aplicativo online do CoD.

Os rumores sobre o Outbreak começaram a surgir online há cerca de uma semana. O usuário do Twitter Okami13 postou sobre o modo Outbreak em 10 de fevereiro, descrevendo-o como "estilo Treyarch, zumbis cooperativo em um mapa de Esquadrão em grande escala", junto com o que parece ser um pacote de ícones vazados para o novo modo de jogo da ColdWarLeakz.

A Treyarch tem repetidamente revelado conteúdo de Zombies ao longo dos últimos poucos dias, fazer um anúncio e um potencial trailer no futuro próximo ainda mais provável. Uma vez que os mapas de Esquadrão são baseados nos Montes Urais e ao redor deles, a eliminação do nome da Treyarch no local parece corroborar rumores anteriores sobre o Outbreak. O desenvolvedor também postou uma citação direta de Ravenov na cutscene final do Firebase Z, onde há uma suposta "operação em andamento nos Montes Urais".

Até a segunda temporada de Black Ops Cold War e Warzone em 25 de fevereiro, imaginamos que Outbreak pode ser a maneira perfeita de casar a experiência em zumbis da Treyarch com um conceito de mundo aberto. Mais informações, oficiais ou não, provavelmente virão em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.