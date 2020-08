Jogadores estão cheios do coquetel molotov em Call of Duty: Mobile

“Molotov out.” Se você ainda não se cansou de ouvir isso, provavelmente não jogou Call of Duty: Mobile muito na nona temporada.

Quando a Activision lançou a atualização da nona temporada na semana passada, os fãs esperavam que uma ampla gama de novos recursos, como o sistema Armeiro, fosse o ponto de discussão na comunidade. Mas se você der uma olhada rápida em qualquer um dos influenciadores de mídia social do jogo, as pessoas estão postando principalmente sobre apenas uma coisa: o coquetel molotov.

Esta garrafa de líquido inflamável tem chamado a atenção e por boas razões. Na nona temporada, a Activision fez do Coquetel Molotov uma peça de equipamento letal em vez de uma série de pontuação. Seu dano também foi “significativamente aumentado”.

Para piorar para os jogadores, a vantagem Estilhaço, lançada na última temporada, dá aos jogadores uma peça extra de equipamento letal e retarda a regeneração da saúde do inimigo. Junto com o Coquetel Molotov, esta pode ser uma combinação mortal.

Os jogadores não param de usar Molotov dentro dos jogos de CoD: Mobile. Isso prova ser especialmente eficaz no modo Dominação, onde o time inimigo pode ser negado a capturar um ponto apenas colocando fogo no chão com o Molotov.

A situação no mais novo mapa do jogo, Shipment 1944, é muito mais sombria. O pequeno mapa cheio de ação tem 10 jogadores focados em atirar Molotovs e matar facilmente.

Jogadores e criadores de conteúdo têm pedido à Activision para enfraquecer o Molotov. Embora a empresa ainda não tenha respondido, a versão do jogo no sudeste da Ásia, publicada pela Garena, já deu um enfraquecimento ao equipamento letal. Hoje cedo, a conta do Instagram da Garena de Call of Duty: Mobile Indonésia anunciou que os danos e a duração do Molotov estão sendo reduzidos.

Nerf Molotov pls — Bobby (@RealBobbyPlays) August 17, 2020

A Activision sempre respondeu às chamadas da comunidade e fez alterações com base nas sugestões dos jogadores. Os jogadores podem apenas esperar que um enfraquecimento esteja chegando à versão global também, especialmente com os modos 10v10.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 17 de agosto.