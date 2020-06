Configurações e teclas de atalho do Dr. DisRespect em Warzone

Existem apenas alguns nomes conhecidos por quase todos os jogadores de battle royale e Dr. Disrespect, com certeza, é um deles.

O Dr. Disrespect começou sua carreira de streaming no H1Z1, mas joga apenas Call of Duty: Warzone hoje em dia. No entanto, ele não transmite apenas partidas casuais de Warzone na Twitch. Geralmente ele costuma participar de torneios on-line e hospeda uma série de torneios chamados Code Red com a Boom.Tv.

Se seu objetivo é adotar um estilo de jogo dominante, como o Dr. Disrepect, entender as configurações dele pode ser um ótimo começo. Aqui estão as configurações que dão o máximo de violência, velocidade e impulso ao Dr. em Warzone.

Configurações de vídeo de Dr. Disrespect

Se você é um seguidor ávido do Dr. Disrespect, talvez saiba que ele geralmente prefere manter todas as configurações em seus valores mínimos para obter o máximo de quadros possíveis, mesmo que ele tenha um PC de primeira linha.

Sua abordagem em Warzone é diferente, uma vez que ele mantém todas as configurações que podem lhe dar uma vantagem visual. Texturas altas e configurações de sombra facilitam a localização de inimigos. Ele ainda mantém todas as outras configurações no mínimo ​​para manter seus quadros por segundo altos.

Modo de exibição: Tela cheia

Tela cheia Resolução da exibição: 1920 × 1080

1920 × 1080 Taxa de atualização de tela: 240

240 Resolução da renderização: 100

100 Proporção de Tela: Automático

Automático Limite personalizado da taxa de quadros : Ilimitado

Ilimitado Exibir gama: 2.2 (sRGB)

2.2 (sRGB) V-Sync: Desativado

Desativado Resolução de texturas: Alta

Alta Qualidade de partículas: Baixa

Baixa Filtro de textura Anisotrópico: Baixo

Baixo Tesselação: Próximo

Próximo Impactos de Bala e Grafites: Ativado

Ativado Resolução das sombras do mapa: Baixa

Baixa Guardar sombras artificiais no cache: Ativado

Ativado Guardar sombras naturais no cache: Ativado

Ativado Iluminação de Partículas: Baixa

Baixa Raytracing DirectX : Desativado

Desativado Oclusão de ambiente: Desativado

Desativado Reflexo de tela: Baixa

Baixa Anti-Aliasing: SMAA 1x

SMAA 1x Profundidade de campo: Ativado

Ativado Força cinematográfica: 1.00

1.00 Perda de foco por movimento do mundo: Desativado

Desativado Perda de foco por movimento da arma: Desativado

Desativado Granulação: 0,25

Configurações do mouse do Dr. Disrepect

Embora as opções de DPI e sensibilidade sejam principalmente de preferência pessoal, defina sua Polling Rate em 1000 Hz para garantir o menor tempo de resposta possível, se você for um jogador competitivo.

Perceber a diferença será quase impossível, mas teoricamente, isso lhe dará as melhores chances de reagir mais rápido que o seu oponente.

DPI: 400

400 Polling Rate: 1000 Hz

1000 Hz Sensibilidade do mouse: 9,8

9,8 Multiplicador de sensibilidade vertical: 1,00

1,00 Sensibilidade do mouse ao mirar: Clássico

Clássico Multiplicador de sensibilidade (zoom baixo): 1,00

1,00 Multiplicador de sensibilidade (zoom alto): 1,00

1,00 Tempo de transição da sensibilidade da mira: Gradual

Gradual Coeficiente de distância do monitor: Bloqueado

Bloqueado Aceleração do mouse: 0.00

0.00 Filtragem do mouse: 0.00

0.00 Suavização do mouse: Desativado

Configurações gerais do jogo do Dr. Desrespeito

Valores altos do campo de visão expandirão a área que você pode visualizar. Embora isso aumente suas chances de detectar inimigos, seu FPS pode sofrer devido ao aumento do número de pixels que precisam ser renderizados.

Se você tiver algum problema de desempenho após definir seu campo dde visão para 100, recomendamos experimentar valores mais baixos para encontrar o que funciona melhor para o seu sistema. Ver mais significa menos se você perder quadros toda vez que você atirar.

Campo de visão: 100

100 Campo de visão ao mirar: Independente

Independente Brilho: 50,00

50,00 Limites de HUD: 100

100 Filtro para daltônicos: Desativado

Desativado Tipo de daltonismo: Desativado

Desativado Formato Minimapa: Redonda

Redonda Rotação do minimapa: ativada

Configurações de movimento e arma

Comportamento ao deslizar: Alternar

Alternar Comportamento ao agachar: Segurar

Segurar Comportamento de bruços: Alternar

Alternar Comportamento ao pular por cima: Desativado

Desativado Avançar automaticamente: Segurar

Segurar Corrida automática: Corrida automática

Corrida automática Troca de arma sem munição: Ativada

Ativada Atraso mínimo de troca de arma: 0,00

0,00 Ciclo contínuo de troca de arma: Ativada

Ativada Ativação do apoio de arma: Adicionar atalho de apoio de arma

Adicionar atalho de apoio de arma Movimento de saída do apoio de arma: Ativado

Ativado Atraso de saída do apoio de arma: 100.0

100.0 Comportamento ao apontar a mira : Segurar

Segurar Mudar o comportamento de alterar o zoom/ativar híbrido: Atalho de Corrida/Corrida Tática/Mira Estável

Atalho de Corrida/Corrida Tática/Mira Estável Comportamento do equipamento: Segurar

Segurar Recentralizar câmera do veículo: Desativada

Atalhos do Dr. Disrespect

O Dr. Disrespect mantém seus atalhos de teclado simples e prefere o layout padrão com algumas exceções. O Dr. prefere usar o mouse para alguns atalhos de teclado, como o Usar o Equipamento Letal e o Apoio de Arma. Considerando que a maioria dos jogadores não usa os dois elementos, essa alteração libera o teclado e abre espaço para outros ajustes.

Usar: E

E Saltar/levantar-se/pular por cima: Espaço

Espaço Agachar-se/Deslizar: Ctrl esquerdo

Ctrl esquerdo Bruços: Z

Z Mudar postura/deslizar: C

C Placas da armadura do usuário: Q

Q Corrida/Corrida Tática/Mira Estável: Shift esquerdo

Shift esquerdo Apoio da Arma: Mouse 5

Mouse 5 Recarregar: R

R Disparo alternativo: B

B Corpo a Corpo/Golpe Finalizador: V

V Usar equipamento letal: Mouse 4

Mouse 4 Usar equipamento tático: X

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de junho.