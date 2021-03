Atualização intermediária da temporada 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War começa na semana que vem

Uma nova atualização de conteúdo está chegando na semana que vem para Call of Duty: Black Ops Cold War. A atualização marca a metade da segunda temporada.

No Twitter, a Treyarch confirmou que "na semana que vem, novos mistérios do Dark Aether nos aguardam", o que significa que haverá conteúdo novo do Zombies na atualização intermediária.

Next week, new mysteries of the Dark Aether await...#Zombies pic.twitter.com/3KeN0KS2v0 — Treyarch Studios (@Treyarch) March 22, 2021

Para ter uma referência do que esperar, a Treyarch adicionou um novo mapa do Zombies, um novo mapa do multijogador e mais algumas coisas na metade da primeira temporada.

Pode ser que não seja exatamente um novo mapa do Zombies vindo aí, mas talvez uma expansão do novo modo Outbreak. O GIF usado no tweet é parecido com os que a Treyarch usava para se referir à experiência Zombies.

Entre os outros conteúdos que podem aparecer na atualização, estão dois novos Operadores, um novo rifle de precisão e dois novos mapas do multijogador. Os novos itens foram revelados no mês passado, no mapa da segunda temporada.

Quanto a Warzone, Raven vem dando a entender que haverá algo grande há algumas semanas, então o próximo evento da história "Zumbis invadem Verdansk" pode fazer parte.

A atualização intermediária da segunda temporada de Black Ops Cold War será lançada em algum momento da semana que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 22 de março.

