As melhores submetralhadoras de Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare foi lançado no fim de outubro, com 6 submetralhadoras diferentes pra quem gosta de atirar de perto.

A M4A1 ainda é o melhor fuzil de assalto, e provavelmente a melhor arma em geral, do jogo. Mas, para pequenas distâncias, há duas SMGs que se destacam como as melhores de Modern Warfare.

Saiba quais são as melhores SMGs de Call of Duty: Modern Warfare.

MP7

Captura de tela via Activision

A MP7 é nossa escolha inicial de melhor submetralhadora de Modern Warfare. É uma arma precisa com alta velocidade de saída e baixo recuo. Pode não ter as melhores estatísticas de dano e alcance do jogo, mas ainda parece a melhor SMG quando você está usando.

O único problema, porém, para os jogadores do multijogador público, é que você só desbloqueia essa arma no nível 54. Isso quer dizer que é preciso jogar muito antes de pôr as mãos na MP7.

MP5

Captura de tela via Activision

Enquanto espera para desbloquear a MP7 no multijogador público, a MP5 deve ser sua submetralhadora. A MP5 é uma arma balanceada com boa precisão, dano, alcance e controle.

Em comparação à MP7, a MP5 atira rajadas menores e tem um pouquinho menos de mobilidade. Mas fora isso, olhando as estatísticas, essa é a SMG que você deve usar antes de pegar a MP7.

AUG

Captura de tela via Activision

A MP7 e a MP5 de fato devem ser as únicas SMGs que você precisa usar em Modern Warfare. Mas, se estiver desesperado por uma submetralhadora quando está começando a jornada no multijogador público, recomendamos a AUG.

A AUG é a primeira submetralhadora disponível. Tem boa precisão, dano e alcance, mas atira rajadas menores e tem menos mobilidade e controle que a MP7.

Só recomendamos a AUG bem no comecinho do Modern Warfare. Assim que desbloquear a MP5, é ela que você vai usar. E, quando desbloquear a MP7, ela deve ser sua escolha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Justin Binkowski no Dot Esports no dia 04 de novembro.