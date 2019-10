Veja o que acontece quando você chega ao nível 55 em Call of Duty: Modern Warfare

O Prestígio, como é chamado pelos fãs mais antigos de Call of Duty, não faz parte de Modern Warfare.

Na maior parte dos títulos da franquia Call of Duty, prestígio era algo que se podia fazer ao atingir o nível mais alto do modo multijogador. Ele reinicia a classificação do jogador, permitindo que passe pela progressão de níveis do multiplicador novamente.

Mas isso não é possível em Modern Warfare. Em vez disso, essa opção popular foi substituída por um novo sistema de progressão, chamado Officer Rank em inglês.

Captura de tela via Activision

Tecnicamente, o nível mais alto do multijogador de Modern Warfare é 55. Leva 960.000 XP para chegar ao nível 55. Mas, ao atingir o nível, o prestígio não será uma opção. A opção será continuar jogando e aumentar o nível do Officer Rank.

“A classificação de 1-55 do jogador nunca é reiniciada, e os itens funcionais nunca serão bloqueados novamente”, disse a Activision. “Em vez de reiniciar a classificação, Modern Warfare traz os novos Officer Ranks, um sistema de classificação em temporadas que tem 100 níveis e recompensas.”

Captura de tela via Activision

No novo sistema, será possível chegar ao nível 155. Mas os Officer Ranks serão reiniciados no início de cada temporada do jogo. Isso significa que, no início de cada nova temporada, os jogadores que tinham aumentado seu Officer Rank voltarão ao nível 55.

O sistema oferece um novo conjunto de desafios. Cada novo Officer Rank desbloqueia um desafio que concede uma medalha e bônus de XP. Isso incentiva os jogadores a continuarem jogando o modo multijogador, mesmo depois do nível 55.

Captura de tela via Activision

Apesar de alguns fãs de Call of Duty sentirem saudades do prestígio, o novo sistema do Modern Warfare traz uma nova experiência de multijogador, diferente até para os jogadores mais antigos.

Artigo publicado originalmente por Justin Binkowski em inglês no Dot Esports no dia 27 de outubro.