As armas de Call of Duty: Black Ops Cold War estarão disponíveis em Warzone em 13 de novembro

Call of Duty: Black Ops Cold War está a poucos dias do lançamento.

Novo conteúdo será introduzido em Call of Duty: Warzone, que continuará a ser atualizado com novas armas e itens de Black Ops Cold War quando os dois títulos forem integrados em 10 de dezembro. Mas uma nova mensagem em Warzone indica que as armas de Black Ops Cold War estarão disponíveis em Warzone em 13 de novembro, quase um mês antes da integração planejada.

Uma nova mensagem do dia em Warzone afirmou que as armas desbloqueadas em Black Ops Cold War estarão disponíveis para uso a partir de 13 de novembro, a data de lançamento do próximo título.

A classificação do jogador será redefinida em 10 de dezembro em Warzone e Modern Warfare para sincronizar com a primeira temporada de Black Ops Cold War. Os fãs presumiram que isso significava que novas armas apareceriam em Warzone após esta atualização, mas elas estão sendo introduzidas muito antes do previsto.

Não está claro como as armas de Modern Warfare e Black Ops Cold War serão integradas, uma vez que a progressão da arma não será sincronizada até 10 de dezembro. Os jogadores terão que desbloquear acessórios para a arma separadamente em Warzone e Black Ops Cold War? Isso pode ser um problema um pouco irritante, já que os jogadores irão essencialmente desbloquear os mesmos anexos duas vezes. Mas a Activision não revelou como será o progresso antes da primeira temporada de Black Ops Cold War.

A Activision-Blizzard anunciou recentemente que Black Ops Cold War, Warzone e Modern Warfare apresentarão um sistema sincronizado que rastreia arma e progressão do jogador em todos os três títulos. Isso significa que os jogadores podem jogar qualquer um dos três e se classificar nos outros jogos simultaneamente. O progresso também será rastreado a partir do novo modo zumbis, para que os jogadores possam aproveitar a experiência única enquanto ganham XP. Esta é uma excelente notícia para os fãs que não querem jogar vários modos ou jogos, e é o primeiro sistema integrado na história do Call of Duty.

Warzone provavelmente receberá atualizações de mapa para corresponder à configuração do novo título. O roteiro de Black Ops Cold War também inclui uma “Experiência de Warzone confidencial”, de modo que um novo mapa pode estar a caminho.

Call of Duty: Black Ops Cold War será lançado em 13 de novembro. Os fãs podem continuar a usar suas armas e itens de Modern Warfare junto com o novo conteúdo em Warzone por um futuro previsível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 08 de novembro.