Tudo o que sabemos sobre o Olympus em Apex Legends

O Olympus é “uma cidade linda e exuberante nas nuvens”, mas isso não significa que não seja um lugar perigoso. A cidade é o mapa da sétima temporada de Apex Legends e a próxima arena para o esporte mais sangrento das Terras Distantes.

A capital de Psamathe tem sido um tema quente em Apex desde o final da missão da quinta temporada, O Fantasma Despedaçado. A saudação sinistra de Ash, “o caminho termina aqui. Bem-vinda…. a Olympus”, deixou os fãs se perguntando sobre a importância da cidade no grande esquema das coisas e a Respawn certamente tem grandes planos para a área.

A Olympus é mais do que apenas uma arena para os Jogos Apex. Possui um significado especial e agridoce para algumas lendas. É a cidade natal de Lifeline e Octane, o lugar onde Revenant assassinou os pais de Loba e, mais recentemente, a cidade natal de Horizon, pelo menos antes de ela passar o equivalente a 87 anos no espaço e retornar a uma cidade arrasada.

Aqui está tudo o que sabemos sobre Olympus.

Como é Olympus?

Os cidadãos de Olympus estão acima de todos, literalmente. A página oficial da sétima temporada descreve a cidade de Olympus como “uma bela e exuberante cidade nas nuvens” acima de Psamathe e essa designação está de acordo com o que vimos dela até agora. Alguns dos momentos de história de Apex, como o trailer de lançamento da quarta temporada, acontecem em Olympus, uma cidade que parece não estar marcada por todo o crime e caos do resto das Terras Ermas.

Como Gaea, Olympus é menos hostil do que algumas de suas regiões vizinhas. “Ladrões. Vigaristas. Assassinos. Se você não está em Gaea ou em Gaea de Psamathe, você está cercado por essa escória todos os dias”, escreveu Cheryl Amacci, chefe do departamento jurídico da Hammond Robotics, em um teaser da quarta temporada.

A influência do Sindicato em Psamathe e Gaea é muito mais diluída do que em outras áreas da Fronteira, como Solace e Talos, que abrigam duas das arenas de Apex. Os cidadãos contam com uma força policial chamada Gaea Global Task Force (como visto em um pedaço da história de Caustic) e podem viver em relativa paz.

Olympus tem algumas características distintas. Prédios altos pairam sobre as flores de cerejeiras e grandes balões vermelhos estão presentes em vários momentos marcantes que acontecem na cidade. Os balões são os mesmos que o “OVNI” que está circulando o Desfiladeiro do Rei e Confins do Mundo, um aceno para a próxima arena.

Algumas telas de carregamento de temporadas anteriores mostram que os edifícios em Olympus também parecem atender aos seus habitantes ricos, com adições extravagantes, como cerejeiras e jardins internos.

Não está claro quanto dessa riqueza e harmonia se traduzirá no próximo mapa. A arena pode se inspirar nas áreas mais urbanas de Confins do Mundo, mas também pode ter algumas áreas abertas para o jogo. O final do curta animado de Horizon mostra que houve um incidente misterioso na cidade, e dependendo de sua magnitude, ele poderia ter arrasado partes da cidade e deixado um deserto quase pós-apocalíptico.

A Olympus também tem implicações importantes fora da jogabilidade. A narrativa geral da história de Apex aponta para o planeta de Psamathe e sua capital, com o fim da missão da quinta temporada revelando que os Jogos Apex mudariam de local. Olympus tem um significado especial para um punhado de personagens e histórias, como Horizon, Loba, Revenant, Octane e Lifeline.

Aqui está o que a cidade significa para cada um deles.

Horizon

Algumas lendas chamam o Olympus de lar, mas essa descrição mudou os significados para Horizon. A Dra. Mary Somers ficou presa no espaço por cinco meses, o equivalente a 87 anos na capital, e retornou a um cenário totalmente diferente.

Screengrab via Respawn Entertainment

Antes de partir em sua jornada, a Dra. Somers era uma cientista de prestígio que prometeu encontrar uma solução para a crise de energia, indo para a exploração do espaço profundo para encontrar um mineral raro chamado Branthium. Horizon deixou seu filho para trás para ir em uma expedição, mas ficou presa depois de problemas com sua assistente. Ela voltou 87 anos depois e encontrou um cenário diferente, quase pós-apocalíptico, onde o quarto de seu filho costumava ser.

A sétima temporada provavelmente explicará o que aconteceu com a Olympus na ausência de Horizon. Também pode lançar alguma luz sobre o que vai acontecer em uma história diferente que vem acontecendo desde a quinta temporada.

Loba e Revenant

A história entre Loba e Revenant desempenhou um papel fundamental na história do Battle Royale durante as temporadas quatro e cinco. A estreia de Revenant levou à reintrodução de conceitos centrais de Titanfall —simulacros e Hammond Robotics — que desempenham um papel vital na história de Apex. O enredo de Loba na temporada seguinte mergulhou mais fundo nesses conceitos com sua caça implacável contra Revenant. E Olympus pode ser exatamente onde ela precisa estar para se vingar.

Os caminhos de Revenant e Loba se cruzaram no trailer da quarta temporada. O alvo de Revenant era Marcos Andrade, pai de Loba. O simulacro matou os pais de Loba, mas a deixou viva. Ela viveu uma vida um tanto normal no sistema de adoção, mas se tornou uma ladra da alta sociedade com um gosto caro e os meios perfeitos para cumpri-lo, até que a vingança de Loba a consumiu.

No trailer de lançamento da quinta temporada, Loba invade uma instalação subterrânea da Hammond Robotics abaixo de Cidade da Caveira. O armazém contém milhares de robôs de Revenant, um dos segredos de sua imortalidade. Sua consciência pode ser carregada para um corpo diferente cada vez que ele morre, o que o torna quase impossível de matar. A única maneira de eliminá-lo para sempre é destruir seu “código-fonte”, localizado nas instalações.

Na cinemática, Loba atira no vidro ao redor do código-fonte, a cabeça de Revenant, e dispara um teletransporte para um local diferente: uma instalação em Psamathe. Seus esforços para descobrir a localização exata do código-fonte são uma parte fundamental da missão da quinta temporada, O Fantasma Despedaçado, quando ela enganou as lendas para montar um artefato que mais tarde acabou por ser Ash.

Screengrab via Respawn Entertainment

Hammond prometeu a Loba que entregaria as coordenadas e a ladra estava se preparando para partir para Psamathe quando Revenant a emboscou. O simulacro não queria impedi-la, no entanto. Pelo contrário, ele queria ajudar Loba a acabar com sua miséria de uma vez por todas. Sua programação o impede de danificar seu código-fonte, então ele precisa de ajuda para destruí-lo.

Olympus é a capital de Psamathe e os próximos passos na história de Revenant podem apontar para um local escondido na capital, não muito diferente das instalações subterrâneas abaixo de Desfiladeiro do Rei.

Octane e Lifeline

Os dois nativos de Olympus têm esqueletos em seus armários em Olympus. Octane e Lifeline nasceram e cresceram na capital, o que define o cenário para seus relacionamentos parentais conturbados. O pai de Octane estava notoriamente ausente durante sua infância, enquanto os pais de Lifeline são conhecidos criminosos de guerra da Guerra da Fronteira. Dizer que eles estão alienados de seus pais pode ser um eufemismo.

Além de seus bastidores, o final da jornada da quinta temporada aponta outro possível gancho narrativo para as duas lendas. Octane está apavorado com a perspectiva de retornar a Olympus, principalmente por causa de Ash. O monólogo do simulacro ao longo do capítulo final contém uma série de dicas crípticas que têm um significado específico, como uma reprodução palavra por palavra de uma citação de Horizon, e mencionam dois nomes: Darion e Duardo.

Screengrab via Respawn Entertainment

Embora a história de Apex não tenha explicado o significado por trás dos nomes ainda, Octane parece ter um medo mortal de Ash. “Você ouviu o que a cabeça disse. “Darion.” “Duardo.” Ela sabe! como sabia seus nomes?” Ele pergunta à Lifeline.

Olympus poderia revelar segredos do passado de Octane e Lifeline, incluindo a identidade de Darion e Duardo, e dar um mergulho mais profundo em suas origens e histórias.

A sétima temporada de Apex está marcada para começar em 4 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de outubro.