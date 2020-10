Todos os novos visuais do evento Aftermarket de Apex Legends

Captura de tela via Respawn Entertainment Captura de tela via Respawn Entertainment Captura de tela via Respawn Entertainment Captura de tela via Respawn Entertainment Captura de tela via Respawn Entertainment Captura de tela via Respawn Entertainment Captura de tela via Respawn Entertainment Captura de tela via Respawn Entertainment Captura de tela via Respawn Entertainment

O evento Aftermarket de Apex Legends traz uma série de visuais exclusivos e um novo modo por tempo limitado chamado Flashpoint. Os cosméticos do evento parecem ter alguns temas em comum, mas o resultado é uma coleção diversa que inclui tudo desde um Gibraltar tunado até uma Wraith-gato.

Rampart revela alguns dos novos visuais como parte de uma esquete de comédia no trailer. Ela apresenta aos fãs a Rampart Shopping Network (RSN) e anuncia visuais individuais, destacando algumas de suas qualidades. Rampart descreve o visual de gato de Wraith como “bonitinho, mas explosivo” e anuncia que o cosmético de Caustic custaria o preço especial de apenas 50.000 almas (ou, provavelmente, 1.800 Moedas Apex na loja do jogo).

Os cosméticos de Wattson e Gibraltar têm uma conexão evidente com corridas. O de Gibraltar faz com que ele pareça um carro tunado, com adesivos de chamas e silenciadores. O novo visual de Wattson, por outro lado, lembra os antigos carros de corrida, com listras e um número.

Mas nem todos os visuais fazem as lendas parecerem veículos. Em seu cosmético de evento, Lifeline está vestida com uma roupa de espionagem, incluindo uma máscara e óculos de visão noturna. O visual de Caustic parece ter saído diretamente da franquia PayDay, com uma espingarda (meramente cosmética) e um saco cheio de barras de ouro.

Ao todo, 24 cosméticos ficarão disponíveis para compra direta ou poderão ser obtidos nos pacotes do evento. Ao desbloquear a coleção completa, você obterá como bônus a herança de Caustic: uma marreta com uma caveira que parece soltar gás Nox ao atacar, julgando pelo trailer do evento. Não parece que o gás vai, de fato, causar dano, já que as heranças não causam dano adicional.

Como sempre, o evento terá uma progressão gratuita, através da qual você pode obter um visual para Bangalore e itens cosméticos para a Volt, L-Star e Hemlok. Confira alguns dos visuais que apareceram no trailer:

Wraith

Captura de tela via Respawn Entertainment

Caustic

Captura de tela via Respawn Entertainment

Octane

Captura de tela via Respawn Entertainment

Revenant

Captura de tela via Respawn Entertainment

Rampart

Captura de tela via Respawn Entertainment

Mirage

Captura de tela via Respawn Entertainment

Lifeline

Captura de tela via Respawn Entertainment

Loba

Captura de tela via Respawn Entertainment

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 01 de outubro.