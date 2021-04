Todas as habilidades de Valkyrie, a mais nova lenda de Apex

Não há melhor maneira de ajudar uma nova temporada do Apex Legends a decolar do que com um jet pack.

A nova lenda, Kairi "Valkyrie" Imahara, vai subir aos céus na nona temporada do Battle Royale, Legado, oferecendo uma perspectiva única para espalhar a destruição. Seu kit de habilidade permite que ela voe alto com seus aliados, faça chover explosivos e forneça informações muito necessárias.

Aqui estão todas as habilidades de Valkyrie.

Passiva: Recon

Semelhante a Pathfinder, Bloodhound e Crypto, Valkyrie pode escanear sinalizadores de Pesquisa para revelar a localização do próximo anel.

Passivo: VTOL Jets

Valkyrie pode usar seu jet pack enquanto está no ar para voar para cima, ativando e desativando a habilidade. Mas você não pode voar indefinidamente. O jet pack de Valk tem um medidor de combustível e precisa de tempo para recarregar após esgotar.

Para evitar que a habilidade seja poderosa demais, Valk não pode usar armas ou granadas enquanto ela estiver ativada. Os jogadores podem usar suas armas no ar após um breve atraso, simplesmente desligando os VTOL Jets. E a tática da lenda ainda pode ser usada enquanto o jet pack estiver ativo.

Ao pairar no ar, você fica muito barulhenta e suscetível ao fogo inimigo. A lenda não voa relativamente rápido e o caminho do jetpack é bastante previsível, tornando você um alvo fácil sem cobertura, de acordo com o designer de jogos Daniel Klein.

"Tenha muito cuidado ao usar seu jet pack, para não se transformar de uma Valquíria em um alvo de argila", disse ele em uma coletiva de imprensa virtual.

Tática: Missile Swarm

Valkyrie dispara um grupo de mísseis que causam dano e desorientam os inimigos pegos em seu caminho. Os mísseis não pousarão todos ao mesmo tempo, mas sim em ondas. E embora eles não causem grandes quantidades de destruição e pareçam fáceis de prever, é uma ótima ferramenta de zoneamento e pode ajudar seus aliados a identificarem alvos atordoados.

"É um efeito negativo muito poderoso, mas tem uma duração muito curta", disse Klein. "Você pode pensar nisso como uma estrela voltaica, não é tão intensa... e tem duração mais curta... mas ainda assim o deixará fraco por um curto período de tempo e mostrará a todos na partida que você está fraco ao colocar esse efeito de eletricidade em seu corpo."

Suprema: Skyward Dive

Valquíria se lança no ar, semelhante a um salto de paraquedas ou um balão, e pode levar seus dois aliados para o passeio. Os companheiros que interagem com Valk antes de seu lançamento podem se atirar para o céu com ela. Essa é uma ótima maneira de sair de uma situação complicada ou mergulhar de cabeça em uma.

Como outra passiva, o radar de Valk destaca os inimigos em sua linha de visão enquanto ela está saltando, usando sua suprema ou após pegar um balão, fornecendo informações excelentes para seus aliados.

Os jogadores de Apex ansiosos para atingir os céus com Valkyrie não precisam esperar muito. Legado, a nona temporada do Battle Royale, começa na terça-feira, 4 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 26 de abril.