Seer deixa uma mensagem comovente para seus pais em teaser de Apex Legends

Seer deixou uma mensagem comovente para seus pais na última edição de história do Apex Legends. O teaser apareceu no Twitter e dá aos fãs uma dica de como o amor dos pais do Seer por ele ajudou a lenda a superar todas as adversidades, e uma maldição.

“Por muito tempo, o medo me cercou. Daqueles que me temiam, e do meu próprio medo sobre quem eu era”, disse Seer. “Mas antes que eu conhecesse o medo, eu conhecia o amor. Seu amor.”

Seer diz a seus pais que o amor deles ajudou a proteger uma faísca que ele tinha dentro dele. “E agora, aquela faísca é uma chama, rugindo e orgulhosa”, disse ele. A lenda se fez, das arenas subterrâneas ao grande palco dos Jogos Apex, “um ícone da segregação, da não aceitação, sem pudores e originais.”, de acordo com sua biografia oficial.

Os pais de Seer têm sido extremamente solidários com seu filho em diferentes meios de comunicação. Eles “o amavam incondicionalmente porque viam a verdadeira alma criativa e empática do seu filho”, diz sua biografia, e até o apoiaram em sua jornada às Arenas. Seu curta-metragem Metamorfose também mostra sua mãe ensinando-o a dançar e seu pai ajudando-o a construir seus micro-drones.

Outro exemplo mais obscuro do amor que os pais do Seer tinham por ele está na tela de carregamento da 10ª temporada de “Ação Disciplinar”. O texto é uma troca entre a Sra. E o Sr. Edolasim e o diretor da escola de Seer, que disse que Seer estava “distraindo” outras crianças.

“Se você esperava que pedíssemos desculpas, que diríamos a Obi para ser menos sensível, menos bonito ou menos corajoso, você ficará profundamente desapontado”, diz a carta. “A única coisa que lamentamos é não dizer isso antes: você, Sr. Okereke, e toda a sua classe, são um bando de tolos, e os tolos não podem ver verdadeiramente a vergonha, o constrangimento e o medo, nenhum dos quais sufocará meu filho ainda mais.”

Os pais de Seer também apareceram brevemente em um teaser de registro de áudio para sua partida final em Arenas. Os dois estão chorando depois que seu filho vence a partida, de acordo com a narração.

Embora o teaser de história provavelmente não tenha ramificações significativas para a história geral do Apex, os escritores têm feito experiências com áudio ultimamente. Além de usá-los como um recurso para contar a história da temporada anterior, eles podem oferecer informações valiosas sobre as lendas, como o elogio de Valkyrie a seu pai.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 25 de agosto.