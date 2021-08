Respawn queria trazer “sangue novo” a Apex ao criar Seer sem conexão a outras lendas

Embora todas as lendas tenham ouvido falar de Seer, poucas de fato o encontraram. Em vez de criar outra dupla, como Revenant e Loba ou Octane e Lifeline, a ideia da Respawn com Seer era trazer “sangue novo” a Apex Legends, criando o personagem inicialmente sem conexões profundas com o resto das lendas. A escritora de narrativas do jogo, Amanda Doiron, explicou mais sobre isso ao Dot Esports.

“Com Seer, queríamos mesmo trazer sangue novo em vez de alguém que já fosse conectado a outras lendas”, explicou Doiron. Isso não significa que a Respawn vai deixar de criar lendas que já tenham conexões umas com as outras, “mas também queremos trazer novos rostos que não já tenham aparecido nas histórias dos outros”, segundo Doiron.

A Respawn já diferenciou Seer das outras lendas desde seu nascimento — e não só por causa da suposta maldição sofrida por ele. O novo personagem é o primeiro nascido em Boreas, planeta que recebeu pouquíssima atenção na narrativa até o lançamento de Seer, enquanto a maior parte dos outros personagens vem de Solace, Gaea ou Psamathe.

Octane e Rampart reconheceram Seer em um trailer, embora de formas diferentes. Rampart chama Seer de “meu garoto”, enquanto Octane espera que não seja “aquele cara”. Os três já tinham se enfrentado nas Arenas antes de entrarem para os Jogos Apex, cada um de seu jeito. E essa parece ser a única conexão entre Seer e o resto das lendas até o momento.

Embora Seer não tenha conexões com quase ninguém, ele ainda pode fazer novos amigos depois de entrar para os Jogos Apex. “Ele com certeza não é uma lenda antagônica”, declarou Doiron. “É alguém com quem as lendas podem se relacionar mais facilmente, de modo geral.”

O papel de Seer na história geral de Apex ainda não foi revelado. Mas ele estreia com a temporada 10 do jogo, Revelação, em 3 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 02 de agosto.