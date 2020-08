Respawn faz ajustes às lendas Pathfinder, Bloodhound e Crypto para a temporada 6 de Apex: Potência Máxima

Chegaram as notas da atualização.

A sexta temporada de Apex Legends, Potência Máxima, chegou, e com ela as melhorias a Bloodhound.

A Respawn revelou as notas da atualização da temporada, detalhando as alterações drásticas às Lendas de Reconhecimento do battle royale. Pathfinder, Bloodhound e Crypto receberão ajustes positivos, ou pelo menos majoritariamente positivos.

Imagem via Respawn Entertainment

Uma mudança que foi muito requisitada pelos fãs é que agora todas as Lendas de Reconhecimento poderão usar Sinalizadores de Pesquisa para descobrir a localização do próximo círculo. O drone de Crypto também poderá roubar a informação e obtê-la instantaneamente.

Já que a mudança faz com que Pathfinder seja “menos especial”, segundo a Respawn, sua passiva receberá pequenas melhorias para compensar. A cada vez que o robô analisar um sinalizador, o tempo de recarga total de seu Gancho será reduzido em 10 segundos. Contando com até seis círculos por partida, é possível reduzir o tempo de recarga de Pathfinder de 120 segundos para 60.

Apesar de tantas melhorias nas últimas atualizações, Bloodhound ainda não está à altura de muitos de seus outros competidores nos Jogos Apex. Então a Respawn, juntamente com o Pai-de-Todos, concedeu algumas melhorias à rastreadora.

“Nesta atualização, queríamos reforçar a habilidade suprema como um grande momento da rastreadora”, dizem as notas da atualização. “Bloodhound já dá alguma informação ao inimigo quando ele usa a suprema (faz um som perceptível), então achamos que há espaço para muito mais poder.”

Fera da Caça agora concede ainda mais duração ao abater ou eliminar quando a suprema estiver acabando. A habilidade ficará mais forte, já que sua duração agora pode ir de 5 a 15 segundos, dependendo de quanto tempo ainda falte na habilidade. E o tempo de recarga e tempo de conjuração do Olho do Pai-de-Todos serão drasticamente reduzidos durante Fera da Caça. O tempo de recarga cai de 25 para 6 segundos, e o tempo de conjuração cai de 1,8 segundo para 0,9 segundos.

Imagem via Respawn Entertainment

O drone de Crypto também ficará mais poderoso. O androide voador agora poderá ativar instantaneamente os sinalizadores de ressurgimento e pesquisa, em vez de exigir “uso prolongado”. E a vida do drone aumenta de 30 para 60 pontos de vida. Mas nem tudo são flores para o Especialista em Espionagem.

Agora, a PEM do Drone reduz a velocidade dos aliados atingidos pela explosão, mesmo que não tivessem escudos. Isso inclui os jogadores que usaram o Totem da Morte de Revenant. E o drone será um pouco mais fácil de eliminar, já que a área dele que pode ser atingida vai aumentar.

A sexta temporada de Apex começou às 2 da manhã de 18 de agosto, no horário de Brasília.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 17 de agosto.