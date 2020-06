Quando termina o evento Tesouros Perdidos de Apex Legends?

O evento Tesouros Perdidos de Apex Legends começou nesta semana, com muitos novos visuais e uma versão alterada do modo Armados e Perigosos. Infelizmente para os fãs do battle royale, porém, as festividades douradas não vão durar muito.

O modo Armados e Perigosos Evoluído coloca os jogadores uns contra os outros em partidas com escopetas e fuzis de precisão. Diferentemente da versão normal do jogo, porém, as Armaduras Evo agora estão incluídas no modo, e os jogadores também poderão usar os novos Sinalizadores de Ressurgimento Móveis para reviver os aliados caídos.

O Sinalizador de Ressurgimento Móvel ocupa um espaço no inventário, mas pode ser usado na maior parte dos lugares, como a Cápsula de Suprimentos de Lifeline. A nova forma de reviver aliados deve ficar disponível nos modos casual e competitivo quando o evento Tesouros Perdidos acabar.

Mirage é a próxima lenda a receber uma Herança com o lançamento do evento. O evento Tesouros Perdidos até trouxe uma pequena estátua dourada para o Trapaceiro Ilusionista, e os fãs poderão desbloquear o item de graça se conseguirem todos os 24 cosméticos exclusivos do evento antes que ele termine. A estátua vai continuar disponível na Loja, porém.

O evento Tesouros Perdidos de Apex termina em 7 de julho, o que dá exatamente duas semanas para pegar tudo que você puder antes que os tesouros vão para o cofre.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 24 de junho.