Quando termina o evento Evolução do Apex Legends?

Os jogadores de Apex Legends terão que dizer adeus ao último evento do jogo.

O evento da coleção Evolução começou em 14 de setembro, apresentando vários cosméticos exclusivos para o evento, atualizações de balanceamento e uma Tomada de Cidade de Rampart.

O evento apresenta cosméticos lendários por tempo limitado para Wraith, Octane, Pathfinder, Fuse, Bangalore, Rampart e Lifeline. Os jogadores podem fabricar esses itens na loja do evento com 1.800 Moedas Apex ou 2.400 metais de fabricação. Aqueles que desbloquearem todos os 24 itens receberão automaticamente a nova arma herança de Rampart, sua chave inglesa com chicletes.

Além disso, os jogadores podem encontrar a Tomada de Cidade de Rampart, Big Maude, estacionado entre Cidade de Lava e o Gêiser. A loja da Rampart oferecerá armas de paintball modificadas personalizadas de novas máquinas Vend-it. Da mesma forma, no modo Arenas do jogo, Rampart está oferecendo armas modificadas com descontos especiais. Durante as partidas de Arenas, essas armas substituirão sua versão base, tornando as camadas inferiores da mesma arma indisponíveis.

Infelizmente para os jogadores, no entanto, as festividades não durarão para sempre. Os jogadores irão se despedir do evento Evolução apenas duas semanas após sua data de lançamento. O evento está programado para terminar em 28 de setembro, de acordo com um anúncio oficial na conta do jogo no Twitter.

🚨Big Maude is open for business 🚨



Update your game and prepare to make a mess—the Evolution Collection Event is now live on all platforms through Sept 28! pic.twitter.com/kleySehBCE — Apex Legends (@PlayApex) September 14, 2021

Com a atualização para o evento, surgiram vários problemas de conexão e servidor. Esses problemas impediram os jogadores de aproveitar totalmente o evento e suas mais novas adições ou de completar partidas ranqueadas nos dias anteriores ao final da temporada de classificação. A Respawn Entertainment divulgou um comunicado ontem sobre o estado das correções, dizendo que elas poderiam ser implantadas no início da próxima semana, o que deixaria os jogadores com apenas uma semana para jogar o jogo sem problemas de conexão antes do término do evento.

Após a declaração, vários streamers de Apex e jogadores profissionais pediram uma extensão da temporada de classificação para compensar o tempo perdido causado pelos problemas do servidor. Os jogadores também podem ver a Respawn estender a data do evento, embora nenhuma confirmação oficial disso tenha sido dada. A Respawn estendeu um evento antes, então é possível que a equipe de desenvolvimento escolha fazê-lo novamente. No início deste ano, a desenvolvedora estendeu o evento de Coleção de aniversário do jogo em uma semana, dando aos jogadores mais tempo para completar sua faixa de prêmios e criar itens cosméticos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 17 de setembro.