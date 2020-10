Quando começa o evento Luta ou Fuga 2020 de Apex?

Preparem as fantasias, fãs de Apex Legends. A Respawn Entertainment vai comemorar o Halloween com uma versão 2020 do evento Luta ou Fuga, que começa nesta semana.

O evento volta ao battle royale em seu segundo ano, trazendo novos itens cosméticos, novas versões dos visuais do ano passado e o modo Sombra Royale. Mais uma vez, você poderá participar dos Jogos de Revenant em uma versão noturna do Desfiladeiro do Rei.

Neste ano, a Respawn vai lançar variantes de novas cores para vários dos itens cosméticos lançados no evento do ano passado, incluindo Caustic Doces Sonhos e Bloodhound Colheita Maldita.

No modo por tempo limitado Sombra Royale, você entra no Desfiladeiro do Rei noturno em esquadrões e revive como um zumbi, uma sombra com velocidade de movimento acelerada. As sombras não podem usar armas, mas têm a habilidade de correr pelas paredes e têm salto dobrado, além de “um ataque corpo a corpo brutal”, segundo a Respawn e dados minerados neste mês. Os arquivos também indicam que haverá pets sombra, Prowlers domesticados que parecem poder participar do combate com esquadrões aliados.

O evento Luta ou Fuga 2020 de Apex começa em 22 de outubro. O evento vai até 3 de novembro, o que garante duas semanas, tempo suficiente para os fãs do battle royale comemorarem em grande estilo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 20 de outubro.