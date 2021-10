Quando começa a temporada 11 de Apex Legends?

As temporadas de jogos online vêm e vão em poucos meses. Embora muitos jogadores casuais não se preocupem tanto com elas, as temporadas são parte essencial da experiência competitiva.

Geralmente, uma nova temporada é o momento perfeito para lançar novos personagens nos jogos, além de itens cosméticos e eventos. E Apex Legends, diferentemente de muitos de seus concorrentes no mercado, tem temporadas relativamente curtas, que duram cerca de três meses.

A décima temporada de Apex, Revelação, começou em 3 de agosto e vai terminar em 2 de novembro. Com o final se aproximando, os jogadores já estão se preparando para a temporada 11 e se perguntando quando ela começa.

Quando começa a temporada 11 de Apex?

Logo depois do fim da temporada atual de Apex, a temporada 11 entra no ar. Isso significa que você já vai poder aproveitar a temporada 11 no dia 2 de novembro. Essa transição geralmente acontece em um período de manutenção onde a nova versão de Apex é disponibilizada para os jogadores, e você já pode começar a jogar assim que tudo estiver instalado e atualizado.

Quando começar a nova temporada, os jogadores vão poder conhecer a nova lenda do jogo, Ash, e uma nova arma. Lançamentos de lendas costumam trazer outros ajustes, então as lendas já existentes provavelmente serão balanceadas. Esses fortalecimentos e enfraquecimentos são essenciais para determinar o meta de cada atualização, então, se quiser estar por dentro, é bom ler as notas da atualização antes de começar a jogar.

Os ranques serão reiniciados, então os jogadores começam uma nova jornada do zero após receberem as recompensas da temporada anterior. Se você está de olho naquela recompensa mais difícil, mas não conseguiu nesta temporada, vem aí uma ótima oportunidade para tentar de novo.

Ainda não foi anunciada uma data para o fim da temporada 11 de Apex, mas, a julgar pelas temporadas anteriores, ela também deve durar cerca de três meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de outubro.