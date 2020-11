Quando começa a Batida Festiva 2020 de Apex Legends?

As festas de fim de ano estão chegando e Apex Legends está se preparando para começar o evento Batida Festiva 2020 na semana que vem.

A Respawn Entertainment revelou como será o evento de fim de ano deste ano, com novos visuais e o retorno do modo por tempo limitado Expresso Invernal.

The Winter Express is pulling back into the station for the return of Holo-Day Bash! Join the festivities Dec 1. 🚂❄ pic.twitter.com/FJavCL3aUt — Apex Legends (@PlayApex) November 24, 2020

Algumas novas lendas receberão novos visuais neste fim de ano, incluindo Loba e Revenant. Os fãs do jogo que não tiverem desbloqueado os cosméticos do ano passado terão mais uma chance de fazer isso. Alguns visuais, como os de Gibraltar e Octane, retornarão à loja quando o evento começar.

A Respawn também dará a oportunidade de desbloquear visuais gratuitos com um rastreador de recompensas do evento. Como em eventos anteriores, os jogadores receberão pontos por completar missões especiais e poderão obter prêmios gratuitos com eles. Até o momento, no entanto, a desenvolvedora de Apex ainda não revelou quais itens cosméticos estarão disponíveis pelo sistema de pontos.

O Expresso Invernal volta aos servidores principais no início do evento, mas com uma novidade. Neste ano, as naves de suprimentos do Desfiladeiro do Rei também chegarão aos Confins do Mundo e sobrevoarão o Epicentro do mapa. Você ressurgirá na sua nave de suprimentos e terá a chance de seguir o Expresso Invernal antes de voltar ao combate. Os esquadrões que vencerem a rodada anterior, contudo, ressurgirão diretamente no trem.

A Batida Festiva 2020 começa em 1º de dezembro. Esta edição do evento vai até 4 de janeiro, então os fãs do battle royale terão mais de um mês para completar as recompensas e capturar o Expresso Invernal antes que os itens cosméticos e o modo sumam por mais um ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 24 de novembro.