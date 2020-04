Primeira prévia de temporada 5 de Apex Legends faz referência aos Laboratórios do Desfiladeiro do Rei

A primeira prévia da quinta temporada de Apex Legends pode estar relacionada ao primeiro mapa do battle royale. Um cartão de acesso misterioso nos Confins do Mundo aponta para o Desfiladeiro do Rei. É só o começo de uma série de pistas que levarão à próxima temporada de Apex.

A prévia estava escondida no Domo, que não é um local muito popular para saltar nos Confins do Mundo. O cartão de acesso misterioso traz o logo da Divisão ARES de Titanfall, que foi responsável pelos experimentos feitos a Wraith na história de Apex.

Além do logo da ARES, o cartão de acesso também mostra a mensagem “Acesso concedido”. Interagir com ele faz com que a sua lenda o pegue como se fosse um banner de jogador, e faz com que mostre outra mensagem.

“Mais salas subterrâneas”, diz o cartão. “Contatos? Onde? Acesso pelo térreo: Laboratório Singh.” O Laboratório Singh é uma área que foi adicionada ao Desfiladeiro do Rei na segunda temporada e é parte importante da história de origem de Wraith.

No fim do curta animado de Voidwalker, Wraith escapa do local e aparece no Desfiladeiro do Rei, ainda em construção para os Jogos Apex. No Domínio de Cidade da Wraith, a Respawn incorporou ao mapa o ponto de interesse do Laboratório Singh, o mesmo que aprisionou Wraith.

O Laboratório Singh é um local acessível no Desfiladeiro do Rei. Remeter ao mapa original de Apex faz sentido, porque a arena voltou para a rotação de mapas das partidas casuais e é o único modo no qual se pode jogar os modos competitivos.

Apesar da referência óbvia ao Laboratório Singh e ao Desfiladeiro do Rei, o significado do cartão de acesso ainda é um mistério. Mas, provavelmente, faz parte de uma série de prévias que incrementam o mundo de Apex em preparação para a quinta temporada do jogo.

Shrugtal, um dos mineradores de dados mais famosos de Apex, descobriu pistas de um total de sete prévias. De acordo com ele, haverá mais cartões de acesso no futuro. “Serão três coisinhas dessas. Uma por painel. Uma em cada fase de 1 a 3”, comentou no Twitter.

Não se sabe se os jogadores vão precisar coletar os três cartões de acesso para ter acesso às próximas prévias, mas não seria a primeira vez que a Respawn faz os jogadores explorarem o mapa atrás de pistas. Na clássica páscoa de Nessie de Apex, era preciso coletar 10 pelúcias espalhadas pelo Desfiladeiro do Rei para revelar um gigante Monstro do Lago Ness à beira dos Pântanos.

Os cartões de acesso, porém, provavelmente serão apenas o começo das pistas para a quinta temporada de Apex. Mineradores de dados descobriram o modelo e as animações de uma possível nova lenda de Apex, Loba, e suspeitam que ela fará uma aparição antes do início oficial da quinta temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 16 de abril.