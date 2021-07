Por que os servidores de Apex Legends estão sendo hackeados para ‘Salvar Titanfall’?

Um ataque ao Apex Legends está impedindo os jogadores de formar partidas no jogo, e seus perpetradores parecem ter um objetivo principal em mente: chamar a atenção para os problemas em Titanfall derrubando os servidores de Apex.

O hack vem como um apelo extremo para que a Respawn tome medidas contra hackers e ataques (DDoS) no primeiro Titanfall. Os invasores provavelmente tinham como objetivo expor vulnerabilidades que levam ao estado intratável do jogo, visto que o estúdio opera ambas as franquias.

Os hackers adulteram os dados da lista de reprodução no Apex para impedir que os jogadores entrem nas partidas. Em vez dos nomes usuais dos modos de jogo, as dicas dentro do jogo direcionavam os usuários a um site chamado savetitanfall.com, uma página criada pelos fãs para ser um “centro” de informações sobre os problemas antigos do título. O site não tem nenhuma afiliação com o ataque, entretanto, como evidenciado pelos próprios administradores e hackers.

Captura via Respawn Entertainment – Remix via Pedro Peres Captura via savetitanfall.com

O ataque é um esforço drástico para chamar a atenção para o estado de Titanfall, que alguns fãs descrevem como “impossível de jogar”. A percepção da comunidade parece ser de desamparo, apesar da promessa da Respawn de que “a ajuda está chegando o mais rápido possível” em abril passado.

A Respawn “ainda está trabalhando em soluções de correção e teste” para restaurar o serviço no Apex. O estúdio mostrou a intenção de resolver a situação em Titanfall antes do ataque em 4 de julho, mas provavelmente levará algum tempo para desenvolver soluções concretas, e provavelmente só será depois de restaurar o serviço de Apex.

Quão ruim é a situação em Titanfall?

Os fãs de Titanfall reclamaram dos problemas por um longo tempo. A página savetitanfall.com diz que a comunidade “tem implorado à Respawn para corrigir esse problema por mais de três anos, mas sem sucesso”. Uma postagem no Reddit de fevereiro de 2019 aponta a existência de um erro que permite aos jogadores “travar facilmente os servidores do jogo”. A falha “já é conhecida há muito tempo”, de acordo com o post.

A estreia de Titanfall na Steam em novembro de 2020 fez pouco para mudar a situação. Suas resenhas na plataforma são classificadas como “principalmente negativas”, com apenas 36% dos comentários categorizados como positivos. Esse número caiu para 13% no mês passado. Todos eles têm uma coisa em comum: ninguém pode acessar o jogo.

A Respawn abordou os problemas prolongados recentemente. O relato oficial reconheceu “ataques contínuos” em abril e uma “nova onda” deles em maio. Além disso, o estúdio disse que está executando “esforços paralelos” para lidar com os ataques a Titanfall e Apex. Apesar de suas tentativas, no entanto, os problemas com Titanfall ainda persistem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 04 de julho.