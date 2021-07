Hackers derrubam servidores de Apex como um apelo para salvar Titanfall de hackers

Hackers derrubaram alguns servidores de Apex Legends neste domingo como parte de um apelo para “salvar Titanfall” dos ataques implacáveis ​​de hackers e (DDoS) que assolam o jogo. Os ataques parecem se espalhar por várias regiões e plataformas.

Numerosos jogadores relataram que os modos de jogo usuais, do campo de tiro às arenas, não estavam disponíveis. A única exceção era outro banner disfarçado de modo de tempo limitado, que direcionava os jogadores a um site chamado savetitanfall.com. A Dot Esports recebeu os mesmos resultados.

Screengrab via Respawn Entertainment

A página traz uma mensagem de uma comunidade descontente que “tem implorado à Respawn para corrigir esse problema por mais de três anos” sem sucesso, de acordo com o texto. Sua intenção é criar um “hub central” de informações sobre os problemas com Titanfall. Tanto o site quanto os hackers, no entanto, apontaram que não são afiliados entre si.

Captura via savetitanfall.com Captura via Respawn Entertainment – Remix via Pedro Peres

Tal ataque provavelmente exigiria acesso ao arquivo de lista de reprodução do Apex, uma lista de modos de jogo que o servidor suporta, disse o minerador de dados Shrugtal ao Dot Esports. A adulteração permitiria que um indivíduo alterasse o texto exibido ao navegar pelas listas de reprodução, por exemplo. O jogo usa um serviço para recuperar esse arquivo, mas vulnerabilidades de segurança podem permitir que hackers mexam nele para enviar suas mensagens e até mesmo interromper o serviço.

A Respawn “está ciente e investigando ativamente” o problema, de acordo com um tweet oficial.

Atualização de 4 de julho às 22h28: A Respawn lançou uma atualização de servidor que parecia corrigir o problema, mas pode levar “horas” para que a correção alcance todos os servidores. A Dot Esports foi capaz de ver as listas de reprodução regulares.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 04 de julho.