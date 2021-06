Por que os jogadores estão pedindo a Respawn para ‘salvar a ranqueada do Apex’?

O movimento #SaveApexRanked ganhou vida nas redes sociais ontem e se tornou um assunto de tendência da noite para o dia. Numerosos profissionais e streamers de alto nível apoiaram a hashtag ao lado de seus apelos para que a Respawn tomasse medidas significativas contra a trapaça desenfreada no modo competitivo de Apex Legends.

Embora a hashtag seja nova, as demandas por melhores medidas anti-trapaça são quase tão antigas quanto o próprio Apex. O movimento #SaveApexRanked combina a voz de jogadores que acham que as iniciativas da Respawn para combater os trapaceiros são insuficientes.

Como isso começou?

Chris “sweetdreams” Sexton da NRG deu início ao movimento com uma postagem no TwitLonger chamada “Promessas vazias e falsa esperança” em 28 de junho. O profissional abordou a questão da trapaça desenfreada no Battle Royale, que, de acordo com ele, não se restringe a nenhuma região e vem acontecendo há vários meses.

O movimento é uma reação a um tweet da Respawn que prometia algumas medidas para “reprimir as trapaças” no jogo, incluindo a contratação de mais pessoal para ajudar com banimentos manuais e desenvolvimento de ferramentas para melhorar a detecção de trapaças e ataques DDoS. “Não deixe o tweet da Respawn sobre as intenções de ajudar o ranqueado enganá-lo”, escreveu Sweet em resposta. “Já ouvimos essas [coisas] várias vezes no passado, sem resultados.”

Profissionais renomados e criadores de conteúdo adotaram a hashtag para compartilhar suas próprias frustrações com a forma como a Respawn implementou medidas anti-trapaça. John “Hakis” Håkansson da Alliance escreveu que “Não é possível jogar ranqueada por muito tempo” e que “precisamos de ações, não de palavras”. O streamer da NRG Tanner “Rogue” Trebb disse que “os trapaceiros e o DDoS controlam toda a minha carreira, meus objetivos dentro do jogo e a capacidade de até mesmo transmitir”.

A hashtag chegou aos trending topics do Twitter da noite para o dia, uma demonstração de insatisfação generalizada com os esforços insuficientes da Respawn para conter a trapaça.

O diretor de comunicação da Respawn, Ryan Rigney, reconheceu que Sweetdreams tinha algumas “reclamações muito válidas”. “Precisamos reprimir a trapaça e fazer um progresso real”, escreveu ele. “São necessárias ações, não apenas palavras.”

Alguns adotantes criticaram a resposta, no entanto, citando a incapacidade percebida da Respawn de obter resultados significativos, apesar de meses de esforços. “Você não pode ficar chateado com as palavras quando todos os esforços para evitar a trapaça fracassaram”, respondeu Snip3down.

O movimento #SaveApexRanked é o culminar de meses de insatisfação e frustração com as medidas insuficientes de Respawn para combater a trapaça. Hackers dificilmente são uma nova adição ao Apex, mas a situação parece ter se deteriorado nos últimos meses com uma série de provações desgastando a tolerância dos profissionais e streamers.

Uma breve história dos problemas de trapaça de Apex

O TwitLonger da Sweetdreams (e a coisa mais próxima de um manifesto para o movimento #SaveApexRanked) menciona que se trata “do 8º ou 9º mês consecutivo de trapaça e [DDoSing]” sendo o principal problema na ranqueada. Há uma série de perpetradores, mas sem dúvida nenhum deles é tão famoso quanto o hacker conhecido como “Tufi”.

O Tufi cruzava o caminho propositalmente com vários streamers e interrompia seus jogos com o uso de trapaças e ataques DDoS. O hacker estava supostamente envolvido em um ataque DDoS que interrompeu um torneio GLL em abril.

Tufi aterrorizou o cenário ranqueado por meses. Seus esforços consistentes em acabar com as partidas competitivas lhe renderam a má reputação de “Deus” do Apex porque ele era quase imparável. A Respawn e a EA supostamente entraram em ação legal contra Tufi, de acordo com Rogue, “ele está lidando com assuntos legais e eu vou continuar em cima”, escreveu ele. Na época, a Dot Esports entrou em contato com a Respawn, que se recusou a comentar o assunto dizendo que não poderiam falar sobre assuntos legais.

Tufi dificilmente foi o único indivíduo envolvido em causar problemas na jogabilidade ranqueada. Trapaceiros, de acordo com sweetdreams, farão fila em partidas e usarão trapaças para ganhar o jogo, ou destruirão todo o servidor com um ataque DDoS se eles morrerem.

A persistência do problema ajuda a fermentar a frustração entre aqueles que trabalham nas ranqueadas e esse sentimento é agravado pela inatividade ou incapacidade percebida da Respawn de consertar a situação. Nokokopuffs escreveu em abril que havia meses de prova de trapaceiros “sem nenhuma palavra / postagem ou reconhecimento do assunto” da parte da Respawn. Na época, Rigney respondeu que a Respawn estava “tentando todas as vias (técnicas, legais etc.) para ver o que podemos fazer para consertá-lo”.

O movimento #SaveApexRanked ganhou os holofotes da noite para o dia e quase instantaneamente, mas as condições que levaram à sua criação, um problema de trapaça desenfreado e uma incapacidade percebida da Respawn de lidar com isso, estão se formando há meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 29 de junho.