O trailer da 8ª temporada do Apex Legends será lançado hoje, 26 de janeiro

Os jogadores de Apex Legends estão a menos de 24 horas de um primeiro olhar para o Caos que está a caminho do Battle Royale.

O trailer de lançamento da oitava temporada está programado para ser lançado às 12h, 26 de janeiro, e provavelmente mostrará uma parte significativa das próximas adições ao jogo.

Fuse arrives in Season 8 and he’s packing plenty of attitude. Tune in tomorrow, Jan 26, at 8am PT for the Season 8 Gameplay Trailer.



O trailer do jogo também revelará uma nova adição, Gold Magazines, que são “capazes de recarregar automaticamente armas no coldre”, de acordo com a descrição do vídeo no YouTube.

Os trailers de jogo geralmente apresentam uma série de elementos-chave nas próximas temporadas, incluindo habilidades de lenda, atualizações de mapas e novas armas. O trailer da oitava temporada provavelmente não será muito diferente.

O Fuse pode roubar o show quando o vídeo chegar. Os trailers de jogo geralmente mostram uma prévia das habilidades da nova lenda em ação e o próximo trailer deve seguir essa premissa. Os fãs também podem dar uma olhada em sua suprema. Mas ele não é a única nova adição à Apex na próxima temporada.

O fuzil Repeater 30-30 também ganhará seu próprio lugar nos holofotes. Os jogadores têm especulado sobre o papel que a arma pode cumprir ou que tipo de munição ela vai usar.

Os jogadores verão o "Desfiladeiro do Rei Destruído" durante o trailer do jogo, depois que Mad Maggie derrubou o navio de cerimônia e explodiu o canto noroeste do mapa. Uma miniatura oculta revelou como será a aparência dos novos Lagos do Subúrbio, mas essa pode não ser a única mudança na primeira arena do Battle Royale.

O trailer também explicará uma nova adição ao Battle Royale: Gold Magazines. O novo acessório é “capaz de recarregar automaticamente armas no coldre”, de acordo com a descrição do vídeo, e pode ser extremamente útil em um tiroteio. Esta é a primeira vez que a Respawn menciona a Gold Magazine, que não está na página oficial da oitava temporada no momento da escrita do original deste artigo.

Por último, o trailer do gameplay mostrará alguns visuais futuros com o passe de batalha da oitava temporada antes da prévia oficial do passe de batalha. O trailer deve revelar alguns cosméticos lendários, incluindo os visuais em evoluções finais nos níveis 100 e 110.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 25 de janeiro.